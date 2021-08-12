七夕情人節「買1送1」放閃！10+咖啡手搖優惠，半價喝星巴克、哈根達斯買9送9

七夕情人節將至，雖全台降級、各地餐飲業陸續開放內用，積極防疫期間決定為大家整理最方便入手的優惠，知名手搖、咖啡、冰品全都有，可與疫前一樣外帶回家，有些免出門也能外送到家，最新好康懶人包一次看。

SIPSHIP「全品項買一送一」：8/14-8/15

圖／SIPSHIP提供

最新手搖品牌「SIPSHIP緒緒」日前強勢進駐大安信義區，店裝設計走簡約純白美學，開幕日正好搭上七夕，推出2日限定買一送一。8/14至8/15凡追蹤官方IG或加入官方LINE使用網路訂購，即享「全品項買一送一」。品牌以「頂級莊園紅茶」與「小農重乳拿鐵」為雙主打，夏天也有夢幻漸層氣泡飲，消暑打卡兩相宜。提醒大家每人每次限購一組，現場購買不提供預訂服務。

迷客夏買一送一（到8/13）、買2杯折20元（到8/14）

圖／迷客夏臉書專頁

連鎖品牌迷客夏即日起推出限時優惠，即日起至8/14凡購買2杯「法芙娜純可可鮮奶」，即可現折20元。現場購買或採用官方LINE預訂自取，還會加贈價值35元的可可方片乙片，甜蜜升級。而截至8/13還有桂圓系列買一送一，活動期間出示指定圖片，購買中杯「桂圓鮮奶」或大杯「桂圓紅棗茶」，即可免費獲得一杯「桂圓紅棗茶」。

CoCo「七夕蜜桃新品」滿額85折：截至8/31

圖／CoCo都可提供

CoCo日前全新打造粉嫩系「蜜桃愛果」、「蜜桃戀凍」新品，其中「蜜桃戀凍2.0」以新鮮水蜜桃製成優酪乳，打成冰沙，每口還吸得到「蜜香凍」，七夕開喝最合適。蜜桃愛果65元、蜜桃戀凍每杯70元，即日起8/31只要使用「都可訂」線上點單，消費滿額120元即享全單85折，外帶外送皆適用。

Mr.Wish生乳酪系列「第2杯7折」（截至8/20）

圖／Mr.Wish提供

Mr.Wish獨家「生乳酪」系列飲品強調米其林級滑順口感，即日起至8/20推限定好康，活動期間購買全口味享「第二杯7折」，芒果、黑糖以及抹茶均適用，原價105元單杯嘗鮮價85元，兩杯折扣後72元喝得到，數量有限，售完為止。

拾覺「七夕限定組合兩杯85元」：8/14當日限定

蜜桃乳酪芝芝。圖／拾覺細做輕飲

「拾覺」以夢幻吸睛的「蜜桃乳酪芝芝」為七夕主角，8/14推出組合優惠，當天可用85元入手「蜜桃乳酪芝芝」及「春梅綠」，原價110元現省25元，喜歡水蜜桃和奶蓋的粉絲別錯過。

可不可熟成紅茶「外送買一送一」：截至8/31

圖／可不可熟成紅茶提供

可不可熟成紅茶外送優惠持續開跑，8/31為止於foodpanda訂購中杯「梨花春芽」並輸入優惠碼「KBKLOVE」，即可買一送一，趁著情人節還能一人一杯放閃。每日數量有限、兌完為止，每單限點兩組，每人限用三次，限指定店家使用。新品以水梨鮮榨成汁，調入春芽綠茶茶湯，還吃得到桂花晶球配料，為清爽風手搖。

Lümii買一送一（截至9/30）；免費加料（截至8/22）

圖／Lümii提供

台中東海商圈全新登場的「Lümiiお茶専門店」優惠不停歇，9月底前只要透過KLOOK平台購買兩杯招牌「蘋果桂花冰茶」，即有買一送一好康，單杯30元就喝得到，8/22前則可全品項「配料免費加」好康，外送自取皆適用。

麻古茶坊「外送滿250折40」：截至8/31

圖／麻古茶坊提供

麻古茶坊攜手外送平台foodpanda優惠，8/31為止透過平台訂購飲品「消費滿250折40」，PRO會員則有滿250折50。門市則有「全品項買五送一」，防疫期間也可選擇透過官網線上訂餐自取，滿500享95折、滿1000享9折、滿2000享88折，一次喝遍經典飲料。

星巴克「全品項第2杯半價」：截至8/13

圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

星巴克自疫情後久違祭出門市優惠，截至8/13止凡到店購買兩杯大杯(含)以上容量、冰熱、口味的飲料，即享「全品項第二杯半價」。之前尚未嘗鮮「法式泡芙星冰樂」、「那不勒斯星冰樂」和最新延伸版「草莓、巧克力法式泡芙那提」的人，是時候開喝！

此外，8/14活動當天到點購買任一飲料，將可獲得2021七夕Carry The Love愛的小卡。截至8/24若透過外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱、風味一致的「焦糖瑪奇朵」或「巧克力可可碎片星冰樂」，也可第二杯五折暢飲。

85度C「情人節套餐」99元：8/15前抽摩天輪搭乘券

圖／85度C提供

85度C因應七夕祭出2款「99元情人節套餐」，甜蜜版可從55元的指定切片蛋糕七選一，搭上價值55元的飲品，大杯布丁奶茶、中杯巧克力牛奶、蔗香檸檬、燕麥奶紅茶皆適用。而濃情組合則可65元切片蛋糕搭45元飲品，大杯英式奶茶、冰多多綠茶、中杯布丁奶茶等都能隨意搭配。

值得一提的是，85 Cafe APP會員8/15前凡於現場購買任一款七夕情人節套餐，還可抽「麗寶天空之夢摩天輪搭乘券」和「淡水福容情人塔體驗券」，為下一次約會做準備。

伯朗咖啡館「咖啡買一送一」：8月指定日期

伯朗咖啡館8月推出優惠活動。圖／摘自伯朗咖啡館官方臉書。

伯朗咖啡館8月推出「買一送一」咖啡分享日，活動當日只要以原價購買任一杯飲品，即享買一送一，第二杯不限同品項，惟以低價者贈送，手沖咖啡、Steampunk、瓶裝飲品等不適用本活動。

8/15、8/22、8/29為徐匯廣場、宜蘭、家福中壢門市；8/16、8/23、8/30分享日門市有南京、中山一（長安西路口）、中山二（撫順公園旁）、松江、站前、公館、重慶、承德、北投、臺大醫院、署桃醫院、長庚二、長庚三、長庚四、桃園中山、華泰名品城、小巨蛋；8/23時可至建國、科大、宜蘭大學、南港門市。

摩斯漢堡指定飲品2杯99元：截至8/15

摩斯漢堡即日起至8/15推出七夕優惠，買MOS指定飲品任2杯享99元，冰檸摩斯咖啡、黑糖特調拿鐵咖啡、黑糖蒟蒻茶歐蕾、鳳梨蒟蒻冰茶、鳳梨氣泡飲、芒果氣泡飲及冰萃檸檬綠茶皆適用。

7-11「哈根達斯買2送1、買9送9」（截至8/24）

除了手搖和咖啡，7-11也超前部署推出七夕促銷活動。其中最具話題的莫過於「哈根達斯」優惠，即日起至8/24享哈根達斯全系列「迷你杯、雪糕」買2送1、買9送9優惠，每購買3件還可獲得指定品脫100元折價券，尤其買9送9最高現省1035元，可獲得指定品脫600元折價券，還會加贈20點OPEN POINT點數。

圖／7-ELEVEN提供

不僅如此，8/13至8/15使用OPEN POINT行動隨時取購買CITY系列指定飲品，也有「2杯99元」優惠，人氣現萃茶冰淇淋紅茶、統一布丁純奶茶、冰太妃焦糖風味瑪奇朵、冰皇家伯爵紅茶拿鐵、黑糖珍珠撞奶、精品美式與精品拿鐵咖啡皆適用。而門市則享CITY PRIMA「精品美式買1送1」，現萃茶冰淇淋紅茶及黑糖珍珠撞奶「同品項2杯99元」，一人獨享兩杯也快樂。

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