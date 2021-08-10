CoCo全新水蜜桃手搖！七夕招桃花「蜜桃優酪乳冰沙+蜜香凍」 滿額85折開喝

七夕情人節將至，連鎖飲料店CoCo特別以粉嫩水蜜桃為主角，推出應景新品「蜜桃愛果」、「蜜桃戀凍」，高顏值之餘還隱含招桃花寓意，8月底前喝兩杯就能打85折，銅板價喝一波戀愛手搖。

圖／CoCo都可提供

CoCo最新「蜜桃愛果」、「蜜桃戀凍」即日開賣，期待脫單的人首推「蜜桃愛果」，以四季春青茶為基底，搭配柳橙與檸檬果片，每口還能喝得到水蜜桃果粒，體驗真正的齒頰留香，作為告白飲品也合適。而升級版的「蜜桃戀凍」則以新鮮水蜜桃製成優酪乳，打成甜蜜冰沙，再增添人氣配料「蜜香凍」，豐富口感少女心大爆發，情侶來杯也能充斥粉紅泡泡。

蜜桃愛果售價65元、蜜桃戀凍為70元，而即日起至8/31，只要加入官方Line好友使用「都可訂」線上點單，消費滿額120元即享全單85折，代表入手兩杯最低平均55元喝得到，外帶外送皆適用，惟商場門市及部分門市不配合。

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