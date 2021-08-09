快訊

失足畫面曝光！鈑金廠老闆摔落排水溝 疑無力脫困喪命

聽新聞
test
0:00 / 0:00

僅此一週！台北「世界第一濃抹茶冰淇淋」吃到飽，16種口味無限爽嗑慶降級

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
聯合報歷史資料照／記者徐兆玄攝影；圖／JAPAN RAIL CAFE Taipei臉書專頁
聯合報歷史資料照／記者徐兆玄攝影；圖／JAPAN RAIL CAFE Taipei臉書專頁

抹茶控要瘋了！為歡慶雙北降級與內用解禁，台北信義區微風南山「JAPAN RAIL CAFE」首次祭出「抹茶冰淇淋吃到飽方案，讓大家追完奧運也能用「世界第一濃抹茶冰品」秒飛日本，限時活動截至8/15，有興趣的粉絲記得手刀訂位。

2019年首度登台的「JAPAN RAIL CAFE」主打日本靜岡進口的7種濃度抹茶冰淇淋，1至7號為濃度級別，數字越大越濃郁。想要品嘗全球最濃抹茶絕對不能錯過「藤枝抹茶No.7」，平常一球個別要價200元，如今用銅板價吃得到。史無前例的吃到飽好康即日開跑，8/15前內用可用489元無限爽嗑，若為醫護警消工作者還能再折50元，只要439就能一球接一球吃回本。

圖／JAPAN RAIL CAFE Taipei臉書專頁
圖／JAPAN RAIL CAFE Taipei臉書專頁

吃到飽方案提供一共16種口味，其中包含「NANAYA」抹茶及日本茶如玉露、玄米、焙茶等口味，還有「JAPAN RAIL CAFE」特製經典、季節系列冰淇淋，限時90分鐘無限制吃個過癮。套餐也附一杯指定飲品及可放於冰淇淋上的裝飾配料，兩人同行再加碼招待「多蜜醬薯條」，薯條沾上甜蜜冰品太滿足。

為配合防疫，店內內用座位數有限，每桌至多兩人入座、中間附隔板，並需同時加入吃到飽套餐。此外，由於臉書粉絲團無法即時同步現場訂位資訊，提醒大家及早採電話預約。

JAPAN RAIL CAFE

地點：台北市信義區松智路17號（微風南山atre 4樓）
營業時間：週日至週三11:00-21:30；週四至週六11:00～22:00

延伸閱讀：

漢堡王買1送1到9月！「奧運奪牌&降級優惠」整理

台中人同名「楊勇緯」五星Buffet免費吃到飽　18字中1字有半價

北海道湯咖哩「Suage」台灣1號店插旗台北！3大開幕優惠「買1送1」到8月底

吃到飽 抹茶 冰淇淋 大台北美食

相關新聞

七夕限定！7-ELEVEN「哈根達斯買9送9、精品美式買1送1」

七夕情人節將至，7-ELEVEN掌握甜蜜送禮商機，以「吃甜甜享優惠」、「放閃打卡必備」、「質感實用好禮」3大主題吸客，備...

僅此一週！台北「世界第一濃抹茶冰淇淋」吃到飽，16種口味無限爽嗑慶降級

抹茶控要瘋了！為歡慶雙北降級與內用解禁，台北信義區微風南山「JAPAN RAIL CAFE」首次祭出「抹茶冰淇淋」吃到飽方案，讓大家追完奧運也能用「世界第一濃抹茶冰品」秒飛日本，限時活動截至8/15，

星巴克、Godiva夾心月餅！2021中秋禮盒5大精選　早鳥優惠手刀訂

繼88父親節，下一個全民節日莫過於中秋節，不少品牌早已超前部署推出各式特色「中秋禮盒」，即日起開放預購並加碼早鳥優惠，以月餅、鳳梨酥為基礎創意升級，送禮自用兩相宜。 禮坊：整顆鳳梨酥禮盒

迎東奧閉幕式 全家App「霜淇淋、氣泡水買1送1」今晚限時登場

東京奧運今晚即將閉幕式，台灣選手在這屆一共參與18個賽事項目、多達68位選手出賽，共獲得2金4銀6銅，為參賽歷屆獎牌數之...

只賣兩天！Lady M 七夕情人節推出「ONE & ONLY 七夕限定組合」期間限定心型千層蛋糕「百香果＋巧克力」最甜蜜的情人節禮物！

炎炎盛夏裡的七夕情人節即將在下個月登場，Lady M 今年推出「ONE & ONLY 七夕限定組合﻿」，集結了夏季限定的百香果千層以及戀人們最喜﻿愛的巧克力千層，以應景的心型呈現並搭配紅玫瑰花禮，傾訴 ONE&ONLY 的浪﻿漫愛意，在聚少離多的疫情之下，獻上最讓人心生甜蜜的夏日情人節禮物。

2021七夕「GODIVA」4款限定口味！「提拉米蘇味、奶茶味巧克力」必吃，還推75折優惠

降級後迎來的七夕情人節，你準備好了嗎？ 比利時皇室御用巧克力品牌 GODIVA 2021七夕禮盒登場，4款限定口味搭配4種情人節限定禮盒，替你傳遞滿滿的濃情愛意。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。