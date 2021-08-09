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僅此一週！台北「世界第一濃抹茶冰淇淋」吃到飽，16種口味無限爽嗑慶降級
抹茶控要瘋了！為歡慶雙北降級與內用解禁，台北信義區微風南山「JAPAN RAIL CAFE」首次祭出「抹茶冰淇淋」吃到飽方案，讓大家追完奧運也能用「世界第一濃抹茶冰品」秒飛日本，限時活動截至8/15，有興趣的粉絲記得手刀訂位。
2019年首度登台的「JAPAN RAIL CAFE」主打日本靜岡進口的7種濃度抹茶冰淇淋，1至7號為濃度級別，數字越大越濃郁。想要品嘗全球最濃抹茶絕對不能錯過「藤枝抹茶No.7」，平常一球個別要價200元，如今用銅板價吃得到。史無前例的吃到飽好康即日開跑，8/15前內用可用489元無限爽嗑，若為醫護警消工作者還能再折50元，只要439就能一球接一球吃回本。
吃到飽方案提供一共16種口味，其中包含「NANAYA」抹茶及日本茶如玉露、玄米、焙茶等口味，還有「JAPAN RAIL CAFE」特製經典、季節系列冰淇淋，限時90分鐘無限制吃個過癮。套餐也附一杯指定飲品及可放於冰淇淋上的裝飾配料，兩人同行再加碼招待「多蜜醬薯條」，薯條沾上甜蜜冰品太滿足。
為配合防疫，店內內用座位數有限，每桌至多兩人入座、中間附隔板，並需同時加入吃到飽套餐。此外，由於臉書粉絲團無法即時同步現場訂位資訊，提醒大家及早採電話預約。
JAPAN RAIL CAFE
地點：台北市信義區松智路17號（微風南山atre 4樓）營業時間：週日至週三11:00-21:30；週四至週六11:00～22:00
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