2021七夕「GODIVA」4款限定口味！「提拉米蘇味、奶茶味巧克力」必吃，還推75折優惠

降級後迎來的七夕情人節，你準備好了嗎？ 比利時皇室御用巧克力品牌 GODIVA 2021七夕禮盒登場，4款限定口味搭配4種情人節限定禮盒，替你傳遞滿滿的濃情愛意。

比利時皇室御用巧克力品牌 GODIVA 今年以「歐式下午茶」為靈感來源，推出七夕限定午茶口味巧克力，結合歐式浪漫情愫，完美重現初見時的眷戀悸動，2021夏之戀禮盒更以鮮豔粉嫩包裝、簡約筆觸勾勒出比翼連枝的美好意象，要為久違的約會創造最貼心浪漫的驚喜，銘刻每一個幸福瞬間！

《GODIVA》5粒裝夏之戀禮盒，售價1050元。 圖／GODIVA提供。

融合歐式茶點特有的優雅甜蜜，GODIVA夏之戀禮盒4款新口味包括充滿異國情調的可可醬黑巧克力、洋溢義式浪漫的提拉米蘇味牛奶巧克力、融合伯爵红茶香氣的奶茶味牛奶巧克力，以及詮釋純美愛戀的藍莓芝士蛋糕味白巧克力。

GODIVA同時推出四款限定包裝，囊括5顆、9顆、11顆以及21顆裝，滿足不同愛意傳遞的心意。此外，8月14日前於GODIVA門市購買七夕夏之戀禮盒，任兩件享75折優惠；單筆消費折扣後滿1500元，再贈巧克力禮盒3顆裝乙盒。

《GODIVA》9粒裝夏之戀禮盒，售價1480元。 圖／GODIVA提供。