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證件有「817」任一數字 　八月堂可頌「買3顆送3顆」！限時3天線上預約

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／編輯葉穎樂攝、八月堂臉書專頁
圖／編輯葉穎樂攝、八月堂臉書專頁

為慶祝一年一度的國際可頌節，主打殿堂級可頌的「八月堂」推出限時3天優惠，只要證件對中「8、1、7」任一數字，即可線上預約「買3顆送3顆」好康，即日起每日開放報名，粉絲快筆記！

圖／編輯葉穎樂攝
圖／編輯葉穎樂攝

「八月堂」每年8/17國際可頌節都會推出相關好康，今年因應疫情取消現場排隊，首度改採「線上預約報名」分流防疫。官方即日起每天早上10點起開放線上預約「可頌買3顆送3顆」，只要身分證、健保卡、學生證、護照等具照片的證件中，含數字8、1、7，對中一字即有資格報名。

8/6可報名8/15名額、8/7為8/16名額、8/8早上10點起則為8/17的優惠名額。每日每店限100名，時間僅24小時為限，額滿為止。凡報名成功，於預訂日至門市出示相關證件，即可購買指定可頌買3顆送3顆，以價低者贈送。活動詳情及報名連結請以官方臉書為主。

指定6入可頌禮盒共有3款，A組合為黃金流沙、辛味明太子、青森蜜富士蘋果、雪花檸檬、法式莓果、朱古力；可頌禮盒B為黑糖麻糬、伯爵奶茶、青森蜜富士蘋果、牛奶糖、香蒜、奶油海鹽；禮盒C有莓麗繽紛、辛味明太子、紫薯芋泥、雪花檸檬、奶油海鹽、太妃蜜糖杏仁果，最高現省142元。

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