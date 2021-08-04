快訊

中國良心企業家為何遭重判？「孫大午案」震驚各界

幻象戰機迎選手榮歸花數百萬 省錢市長柯文哲這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蠟筆小新也追奧運！康青龍8元開喝，最新向日葵小班「運動杯款」應景又萌爆

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／康青龍提供
圖／康青龍提供

為了迎接奧運閉幕式及88父親節，連鎖飲料品牌「康青龍」特別推出APP會員限定優惠，8/6至8/8期間凡購買任一冰茶系列飲品，即可用「8元」銅板價買到「碧玉茉莉綠茶」。加上正與蠟筆小新聯名，品牌集結了向日葵小班人氣角色，最新設計「運動風杯款」，讓大家追奧運期間也能蒐集最應景可愛杯身。

圖／康青龍提供
圖／康青龍提供

康青龍優惠即將於8/6至8/8快閃3天，APP會員凡任購一杯冰茶系列飲品，就能享碧玉茉莉綠茶「8元」加購價。而小新迷活動期間可考慮用88元入手「碧玉茉莉綠茶＋本口納納口罩收納夾」，每組現省51元。另外，APP會員截至8/31也可參加「線上刮刮樂」抽獎活動，全新註冊的會員還可加贈5元註冊禮折價券，只需要2點紅利點數，就有機會將整套「蠟筆小新聯名週邊」帶回家。

圖／康青龍提供
圖／康青龍提供

不僅如此，康青龍也特別推出全新造型紙杯，杯身上「向日葵小班」的妮妮、風間、阿呆、正男跟主人公小新一起挑戰運動，足球、籃球樣樣有，加上杯膜的超萌模樣，只要買飲料就有，粉絲別錯過。

圖／康青龍提供
圖／康青龍提供

延伸閱讀：

7-11美式咖啡8元起、摩斯紅茶18元！4大限時優惠線上搶

雙北內用「連鎖速食＆餐廳＆4大超商」整理

綠茶

相關新聞

從88父親節喝到七夕情人節！10大優惠懶人包，全家仙女紅茶買8送8、手搖買1送1

全台民眾8月份終於等到疫情舒緩的降級生活，為迎接即將到來的88父親節、814七夕情人節，今天為大家整理「降級不解封」也能安心享的優惠，人氣手搖、超商冰品買一送一、摩斯漢堡特價應有盡有，10大好康讓大家

蠟筆小新也追奧運！康青龍8元開喝，最新向日葵小班「運動杯款」應景又萌爆

為了迎接奧運閉幕式及88父親節，連鎖飲料品牌「康青龍」特別推出APP會員限定優惠，8/6至8/8期間凡購買任一冰茶系列飲品，即可用「8元」銅板價買到「碧玉茉莉綠茶」。加上正與蠟筆小新聯名，品牌集結了向

姓名任1字中「麟洋戴資穎金銀」免費喝厚奶蓋！「女王啵起乃」0元喝只有5天

近日「東京奧運」台灣選手奪牌消息不斷，各家餐飲業者也紛紛推出「賀奪牌」的優惠活動吸引顧客消費，知名藝人曾莞婷所創立的「AirKiss 輕吻茶飲」也不遑多讓，推出姓名任一字符合這「7」字，直接免費送「女王啵起乃」中杯1杯，只有5天快把握機會喝起來囉！

滿額免費吃！beard papaX cama推「香草拿鐵咖啡泡芙」香草卡士達＋咖啡內餡超搭

繼上一波與全聯聯名的熱潮，beard papa’s打鐵趁熱再度推出聯名款，攜手cama推出4款限定「香草拿鐵咖啡泡芙」，濃郁的咖啡內餡融合香草香草卡士達，準備征服咖啡控的味蕾。

最夢幻的「少女甜點便當」 療癒滿滿的20大宅配蛋糕寶盒來了

待在家的時間越久，就越來越想吃美食和甜點來撫慰不能出門的空虛！近年外型充滿少女心的蛋糕寶盒爆紅，適量大小即使一人享用也不會太有負擔。許多店家都非常用心，用好吃的水果、芋泥加上奶油和蛋糕，或是不敗款的提拉米蘇，更紛紛研發創新口味，製作出最美味的寶盒，不知道大家吃過了嗎？

漢堡王買1送1到9月！「奧運奪牌&降級優惠」整理，手搖姓名對對碰&全聯&摩斯肯德基都有

台灣選手於2021東京奧運刷新歷屆紀錄，屢創佳績，截至目前已奪下2金2銀3銅（晚間22:00已增加至2金4銀4銅），史上最優成績令全民振奮不已。今天特別為大家整理「奧運奪牌限時好康」，加碼降級促銷、品

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。