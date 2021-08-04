蠟筆小新也追奧運！康青龍8元開喝，最新向日葵小班「運動杯款」應景又萌爆

為了迎接奧運閉幕式及88父親節，連鎖飲料品牌「康青龍」特別推出APP會員限定優惠，8/6至8/8期間凡購買任一冰茶系列飲品，即可用「8元」銅板價買到「碧玉茉莉綠茶」。加上正與蠟筆小新聯名，品牌集結了向日葵小班人氣角色，最新設計「運動風杯款」，讓大家追奧運期間也能蒐集最應景可愛杯身。

圖／康青龍提供

康青龍優惠即將於8/6至8/8快閃3天，APP會員凡任購一杯冰茶系列飲品，就能享碧玉茉莉綠茶「8元」加購價。而小新迷活動期間可考慮用88元入手「碧玉茉莉綠茶＋本口納納口罩收納夾」，每組現省51元。另外，APP會員截至8/31也可參加「線上刮刮樂」抽獎活動，全新註冊的會員還可加贈5元註冊禮折價券，只需要2點紅利點數，就有機會將整套「蠟筆小新聯名週邊」帶回家。

圖／康青龍提供

不僅如此，康青龍也特別推出全新造型紙杯，杯身上「向日葵小班」的妮妮、風間、阿呆、正男跟主人公小新一起挑戰運動，足球、籃球樣樣有，加上杯膜的超萌模樣，只要買飲料就有，粉絲別錯過。

圖／康青龍提供

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