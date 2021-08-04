從88父親節喝到七夕情人節！10大優惠懶人包，全家仙女紅茶買8送8、手搖買1送1

全台民眾8月份終於等到疫情舒緩的降級生活，為迎接即將到來的88父親節、814七夕情人節，今天為大家整理「降級不解封」也能安心享的優惠，人氣手搖、超商冰品買一送一、摩斯漢堡特價應有盡有，10大好康讓大家最晚一路喝到月底。

全家私品茶買8送8（8/8）；酷繽沙買1送1（8/6-8/8）

圖／官網

全家便利商店除了單品咖啡「買6送6」快閃，每月8日的私品茶優惠正好碰上父親節當天，特別加碼推出私品茶35元、50元系列飲品「買8送8」，活動當天透過APP「隨買跨店取」即享指定飲品優惠。值得一提的是，品項包含近期改版回歸掀熱議的「仙女紅茶」、「仙女醇奶茶」也算在內，還有「金萱鮮橙青茶」亦適用，最高省下200元。

兩個價位系列飲品各限量10000組，每位會員各限購1組，不限門市可兌換至10/31。沒搶到也別擔心，8/24私品茶也有全品項「第二杯半價」，最合適不想囤貨的人。

不僅如此，繼「麟洋配」奪金優惠快閃，全家再度加碼8/6至8/8「酷繽沙買一送一」，惟口味限定經典黑炫拿鐵、經典黑炫牛奶，冰控別錯過。

某村綠豆沙「買一送一」：8/4-8/8

圖／某村綠豆沙提供

文青系品牌「某村綠豆沙專賣店」即日起至8/25快閃回歸新竹巨城，並推出限時5天「買一送一」，截至8/8可享濃郁款「台南5號綠豆沙」、「小農綠豆沙牛奶」同品項買一送一。優惠每日限開賣前20名，一人限購一次。

康青龍「8元」加購碧玉茉莉綠茶：8/6-8/8

圖／康青龍提供

康青龍於8/6至8/8祭出APP會員限定優惠，凡任購一杯冰茶系列，即可用「8元」入手消暑飲品碧玉茉莉綠茶，另有「碧玉茉莉綠茶＋本口納納口罩收納夾」88元特價，每組現省51元。

CoCo人氣飲品線上優惠：即日起至8/9

圖／CoCo提供

CoCo也接力推線上優惠，8/9前凡使用官方都可訂線上點單，即可用特價喝到經典手搖，包含招牌「百香雙響炮」、「珍珠奶茶」38元、「綠茶養樂多」40元、新品「戀夏哈密瓜」及爆料系「楊枝甘露搖搖凍」特價58元，活動期間還加贈酪梨系列飲品10元折價券，8/10開始就能兌換，多款口味8月都能省錢嘗鮮。

Mr.Wish芒果冰沙特價（8/4至8/10）；生乳酪系列優惠（截至8/20）

圖／Mr.Wish提供

為慶祝父親節，Mr.Wish也推出優惠，即日起至8/10凡至門市購買「愛文芒果冰沙」，即享「第二件6折」。此外，即日起至8/20若購買米其林級口感的「生乳酪」系列飲品，則享「第二杯7折」，芒果、黑糖以及抹茶口味均適用，原價105元單杯嘗鮮價85元，兩杯折扣後72元喝得到，綿密濃郁滋味讓爸爸也會愛，數量有限售完為止。

拾覺「七夕限定組合兩杯85元」：8/14當日限定

圖／拾覺細做輕飲

「拾覺」為歡慶七夕情人節，以夢幻系飲品「蜜桃乳酪芝芝」為主角，搭配開胃爽口的「春梅綠」，兩杯原價110元只要85元，尤其蜜桃乳酪芝芝吃得到鮮嫩蜜桃果肉，加上清爽的蜜桃果凍及冰沙，最後奶蓋更是大大升級風味。

摩斯漢堡「第二杯8元」（8/6-8/8）；指定飲品2杯99元（截至8/15）

摩斯漢堡快閃推出限定優惠，8/6至8/8凡到門市購買摩斯咖啡，即享「第二杯8元」，接近半價開喝，冷熱不限，也可自行加價升級拿鐵、卡布奇諾等。

圖／官網

而摩斯超前部署七夕好康，8/15前購買MOS指定飲品、咖啡，2杯只要99，最高現省71元。包含冰檸摩斯咖啡、黑糖特調拿鐵咖啡、黑糖蒟蒻茶歐蕾、鳳梨蒟蒻冰茶、鳳梨氣泡飲、芒果氣泡飲及冰萃檸檬綠茶，單杯也獨享11元折扣。

可不可熟成紅茶「外送買一送一」：截至8/31

圖／可不可熟成紅茶提供

為迎接七夕情人節，可不可熟成紅茶即日起新推視覺粉嫩的「梨花春芽」，新品以水梨鮮榨成汁混搭春芽綠茶茶湯，搭配桂花晶球配料清爽療癒。而這款飲品同步上架foodpanda，8/31前也祭出特別優惠，只要訂購「中杯梨花春芽」並輸入優惠碼「KBKLOVE」，即享買一送一，每日數量有限、兌完為止，每單限點兩組，每人限用三次，限指定店家使用。

麻古茶坊「外送滿250折40」：截至8/31

麻古茶坊攜手外送平台foodpanda優惠，8/31為止透過平台訂購飲品「消費滿250折40」，PRO會員則有滿250折50。而現場購買美口瓶飲品，則享瓶裝飲品原價現折5元，另有門市「全品項買五送一」。防疫期間透過官網線上訂餐自取，也有滿500享95折、滿1000享9折、滿2000享88折，芒果果粒茶、楊枝甘露2.0、芝芝芒果果粒統統喝得到。

圖／麻古茶坊提供

Lümii買一送一（截至9/30）；免費加料（截至8/22）

台中東海商圈新品牌「Lümiiお茶専門店」近期推出限定優惠，以招牌飲品「蘋果桂花冰茶」為主角推買一送一，9月底前透過KLOOK平台購買兩杯，即可以單杯銅板價30元喝得到，8/22前則有全品項「配料免費加」好康，外送自取皆適用。

圖／Lümii提供

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