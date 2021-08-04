姓名任1字中「麟洋戴資穎金銀」免費喝厚奶蓋！「女王啵起乃」0元喝只有5天

近日「東京奧運」台灣選手奪牌消息不斷，各家餐飲業者也紛紛推出「賀奪牌」的優惠活動吸引顧客消費，知名藝人曾莞婷所創立的「AirKiss 輕吻茶飲」也不遑多讓，推出姓名任一字符合這「7」字，直接免費送「女王啵起乃」中杯1杯，只有5天快把握機會喝起來囉！

「AirKiss 輕吻茶飲」是戲劇女星曾莞婷與朕食餐飲集團共同創辦的手搖飲品牌，除了有豪華網美般的店面裝潢，還主打「使用冰糖」，為茶飲文化注入新的創新可能。過去也不斷推陳出新推出一系列的手搖飲，像是冰糖燕窩、奶蓋與水果茶等。

圖／AirKiss臉書粉專

這回因應台灣選手「破天荒」創造歷史最佳奪牌紀錄，包含舉重好手郭婞淳、羽球男雙麟洋CP與羽球球后戴資穎紛紛收獲金銀牌的超狂佳績，「AirKiss」即日起至8月8日推出全台5日限定「免費喝」優惠，只要身分證件的姓名有「麟」、「洋」、「戴」、「資」、「穎」、「金」、「銀」其中1個字，出示身分證件即可免費兌換「女王啵起乃」(屬厚奶蓋單品茶)中杯1杯。

圖／AirKiss Ubereats菜單

值得注意的是，目前全台門市有台北通化店、竹北文興店 與新竹光復店，若有符合姓名資格的消費者，可至上述三家門市兌換喔。更多優惠好康請上臉書查詢。

臉書粉專：https://www.facebook.com/airkiss628/?ref=page_internal

圖／AirKiss臉書粉專

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