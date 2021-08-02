CoCo「5大飲品」73折起再送優惠券！連續7天快衝，38元喝百香雙響炮、珍奶

為了終結悶熱的夏季，Coco推出「5大飲品」最低約73折優惠啦，不論是珍奶、百香雙響炮還是楊枝甘露等統統都有，只要加入LINE官方帳號並線上點餐都可以享有優惠，限時只有8月3日起的七天，快把握會囉！

圖／CoCo都可臉書粉專

夏季已經過了一半，天氣仍然逐漸悶熱，各大手搖飲品牌紛紛推出新品優惠應戰，而在秉持著「企業全球化、管理在地化」的Coco，全球門市已破4000家，也因應不同的國家文化風氣，時常推出特色飲品吸引顧客消費。

這回Coco於8月3日至8月9日推出「終結夏暑熱」優惠活動，只要加入LINE官方帳號並在「CoCo都可訂」線上訂餐，免排隊馬上享有最低約73折的超狂飲品優惠，享有線上獨享價的飲品包含「戀夏哈密瓜」特價58元 (原價80元)、珍珠奶茶特價38元 (原價45元)、百香雙響炮特價38元 (原價55元)、楊枝甘露搖搖凍特價58元 (原價75元)與綠茶養樂多特價40元 (原價55元) 。不僅如此，於這段時間消費，還可獲得「指定商品」的優惠券喔。更多詳情請上臉書粉專查詢。

圖／CoCo都可臉書粉專

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