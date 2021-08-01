快訊

東奧體操／完美落地！李智凱鞍馬摘銀 台灣體操第一人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

八月堂「富士山造型吐司」夢幻登場！河口湖山型甜點獨家限定，還能幫父親節買單

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／八月堂官方臉書
圖／八月堂官方臉書

以殿堂級可頌聞名的「八月堂」近期進軍甜點登山界！八月堂最新打造限定新品「河口湖山型吐司」，吸睛的淺藍色系由天然食材渲染而成，邀大家用美食帶父親節秒飛富士山，即日起於台北統一時代店、高雄義享店獨家販售。

圖／八月堂官方臉書
圖／八月堂官方臉書

為迎接即將來臨的父親節，八月堂精心研發「河口湖山型吐司」，以父愛穩重如山為聯想描繪出熟悉的富士山造型，夢幻藍色由純天然梔子花原料染色，丹麥吐司則以天然奶油、牛奶製成，整體口感主打外酥內柔軟，咬下還會散發奶香，目前只有台北統一時代、高雄義享門市買得到。吐司每日13:00及17:00出爐，原價每條199元，享嘗鮮價159元，台北人、高雄人別錯過啦！

不僅如此，官方臉書也與即日起推出抽獎活動，截至8/14只要寫下願望並於指定貼文上傳照片、標註標籤，即有機會由八月堂協助買單、實現心願，價值最高可達新台幣8170元，許下父親節心願、希望請吃大餐或是解封團聚心願都行，中獎名單將於8/18公佈。

延伸閱讀：

漢堡王買1送1到9月！「奧運奪牌&降級優惠」整理

全台首創「叢林鞦韆、空中搖籃」！彰化最新景點隱身雲端上　夕陽夜景一把抓

吐司 甜點 麵包 高雄美食 大台北美食 百貨美食

相關新聞

八月堂「富士山造型吐司」夢幻登場！河口湖山型甜點獨家限定，還能幫父親節買單

以殿堂級可頌聞名的「八月堂」近期進軍甜點登山界！八月堂最新打造限定新品「河口湖山型吐司」，吸睛的淺藍色系由天然食材渲染而成，邀大家用美食帶父親節秒飛富士山，即日起於台北統一時代店、高雄義享店獨家販售。

漢堡王買1送1到9月！「奧運奪牌&降級優惠」整理，全家小7&全聯&摩斯肯德基都有

台灣選手於2021東京奧運刷新歷屆紀錄，屢創佳績，截至目前已奪下2金2銀3銅，史上最優成績令全民振奮不已。今天特別為大家整理「奧運奪牌限時好康」，加碼降級促銷、品牌最新優惠，一篇懶人包陪大家追奧運盛事

長期買1送1！可不可「買1送1」8月天天外送喝、日系手搖Lümii全品項免費加料

手搖控8月爽喝時機到！人氣連鎖飲料店「可不可熟成紅茶」七夕粉嫩新品「梨花春芽」即將於8/1上市，更攜手外送平台foodpanda推出「買一送一」好康，讓粉絲整個月免出門天天都能享優惠；而全新日系手搖品

好市多神級奶茶2.0版！ 義美「厚絲絨奶茶」含乳量50%以上，平均一罐只要11元

奶茶控囤貨囉！曾在好市多引爆「義美厚奶茶」之亂，搶購潮整箱扛回家堪比口罩之亂還厲害，相信許多人都還記憶猶新！近日好市多再推出全新2.0版神級奶茶「義美厚絲絨奶茶」，標榜乳製品含量50％以上，而且平均下

星巴克那不勒斯星冰樂新上市！「草莓＋巧克力＋鮮奶油」誘人義式甜點組合香濃得太罪惡

今年星巴克的星冰樂夏季新品，再推出炎夏消暑必備新口味「那不勒斯星冰樂」！滿載義大利風情的那不勒斯星冰樂，將起源於義大利那不勒斯經典的冰淇淋甜品口味，打造出台灣人喜愛的草莓、香草、濃醇巧克力星冰樂！

賀台灣選手奧運奪雙銀！TEA TOP手搖「第二杯20元」1日快閃、康青龍買1送1

2021東京奧運持續開跑，台灣選手成績陸續報捷，繼柔道代表奪下首面銀牌，男子射箭團體昨（26日）也暌違17年成功贏得銀牌，我國截至目前共有2銀2銅。而為歡慶佳績，手搖品牌TEA TOP第一味推出限定優

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。