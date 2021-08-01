八月堂「富士山造型吐司」夢幻登場！河口湖山型甜點獨家限定，還能幫父親節買單

以殿堂級可頌聞名的「八月堂」近期進軍甜點登山界！八月堂最新打造限定新品「河口湖山型吐司」，吸睛的淺藍色系由天然食材渲染而成，邀大家用美食帶父親節秒飛富士山，即日起於台北統一時代店、高雄義享店獨家販售。

圖／八月堂官方臉書

為迎接即將來臨的父親節，八月堂精心研發「河口湖山型吐司」，以父愛穩重如山為聯想描繪出熟悉的富士山造型，夢幻藍色由純天然梔子花原料染色，丹麥吐司則以天然奶油、牛奶製成，整體口感主打外酥內柔軟，咬下還會散發奶香，目前只有台北統一時代、高雄義享門市買得到。吐司每日13:00及17:00出爐，原價每條199元，享嘗鮮價159元，台北人、高雄人別錯過啦！

不僅如此，官方臉書也與即日起推出抽獎活動，截至8/14只要寫下願望並於指定貼文上傳照片、標註標籤，即有機會由八月堂協助買單、實現心願，價值最高可達新台幣8170元，許下父親節心願、希望請吃大餐或是解封團聚心願都行，中獎名單將於8/18公佈。

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