漢堡王買1送1到9月！「奧運奪牌&降級優惠」整理，全家小7&全聯&摩斯肯德基都有

台灣選手於2021東京奧運刷新歷屆紀錄，屢創佳績，截至目前已奪下2金2銀3銅，史上最優成績令全民振奮不已。今天特別為大家整理「奧運奪牌限時好康」，加碼降級促銷、品牌最新優惠，一篇懶人包陪大家追奧運盛事，最晚能夠吃到9/30。若各業者因應奧運比賽奪牌再度新增優惠，udn旅遊也將會持續追蹤更新於此篇。

｜速食｜

圖／漢堡王官網

連鎖速食品牌「漢堡王」繼早前限定品項買一送一，8月祭出最新電子優惠券，一共24款品項促銷、連續61天都能省錢開吃。漢堡王優惠券買一送一包含「脆洋蔥牛肉堡」、中薯、辣薯球及中杯可樂，最高可現賺79元。而優惠項目也有銅板美食、個人與雙人激省餐區域，其中勁濃起司薯只要39元、洋蔥圈牛肉堡45元、10塊雞塊加辣薯球80元，原價318元的華堡雙套餐下殺至209元，漢堡控別錯過。

圖／漢堡王官網

早前為歡慶降級，肯德基祭出限時優惠，8/2前都還來得及跟上買一送一，品項有4塊上校雞塊、勁爆大雞米花、芒果煉乳流心冰淇淋大福及QQ黑磚奶茶等4款人氣點心。

圖／肯德基提供

為賀喜「麟洋配」羽球男雙奪金、預祝戴資穎（小戴）順利奪金，摩斯漢堡推出限時優惠，截至8/2出示圖片可享「澳式黑咖啡」2杯優惠89元。此外，8/31前凡使用MOSOrder點購外帶或外送，還可獲得一張隨機優惠券，種類包含早餐、主餐、點心到咖啡，優惠最高可折101元。

圖／摩斯漢堡臉書專頁

｜量販｜

全聯福利中心：買一送一到8/8

圖／全聯官網

全聯福利中心早前為慶祝「舉重女神」郭婞淳奪下首面金牌，日前快閃推出OFF COFFEE拿鐵「任2杯39元」優惠，活動截至8/1。而8/8前推出福利卡限定「買一送一」好康，品項包含Crystal Valley礦沛氣泡水、悅氏Light鹼性水、本事橘品海苔、華元六福村Aircorn玉米脆餅等，另有舒跑運動飲料、金莎巧克力特價。此外，為歡慶「PXGo!全聯線上購」註冊會員數突破百萬，官方同步祭出限時優惠，其中最狂的莫過於OFF COFFEE美式咖啡線上寄杯「100杯特價1000元」，平均一杯只要10元，兌換無期限、冷熱不限。

愛買：8/1一日限定滿額9折

圖／愛買量販提供

量販店愛買為慶祝東奧台灣選手奪牌數破紀錄，日前加碼8/1一日限定HAPPY GO會員「滿2000元享9折」活動。折扣優惠將以現金抵用券方式贈送，單筆消費最高回饋300元。

7-11：咖啡買2送2（截至8/1 23:59）

昨（7/31）「麟洋配」成功奪金引起全民歡呼，4大超商也立即推出限時優惠。其中7-11 OPEN POINT APP「行動隨時取」開放CITY CAFE大杯美式咖啡（限定10萬組）、CITY PRIMA精品美式咖啡（限定5萬組）「同品項買二送二優惠」，冷熱不限，每位會員各限定購買1組，活動至今晚灰姑娘時間結束前。

圖／7-ELEVEN提供

全家便利商店：酷繽沙買1送1（截至8/1 23:59）

全家便利商店則於App「隨買跨店取」推出限量20萬組「酷繽沙買一送一」優惠，口味不限，每位會員限定購買2組，兌換期限至8/31。

圖／全家便利商店提供

萊爾富：快閃優惠截至8/1 23:59

萊爾富同步快閃推出限時優惠，包含午后時光重乳奶茶買二送二，金車麥根沙士、滋露百香果茶代可可脂巧克力買一送一，農搾金桔檸檬飲、樂法私藏紅茶等則有同品項加10元多一件。

圖／萊爾富提供

OKmart：大杯莊園級美式咖啡、拿鐵5折截至8/2

OKmart於雲端商城推出限定優惠，大杯「莊園級美式咖啡、拿鐵」享同品項10杯5折好康，再加碼會員點數2020點。

圖／OKmart提供

｜其他｜

台南清水堂

台南人氣冰店清水堂昨（7/31）宣佈，若今（8/1）晚戴資穎奪金牌，將免費招待200杯「金牌愛玉冰」。

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