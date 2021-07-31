長期買1送1！可不可「買1送1」8月天天外送喝、日系手搖Lümii全品項免費加料

手搖控8月爽喝時機到！人氣連鎖飲料店「可不可熟成紅茶」七夕粉嫩新品「梨花春芽」即將於8/1上市，更攜手外送平台foodpanda推出「買一送一」好康，讓粉絲整個月免出門天天都能享優惠；而全新日系手搖品牌「Lümii」則一口氣祭出兩大優惠，除了有全品項免費加料，截至9月底還有「蘋果桂花冰茶」買一送一，整整兩個月不怕錯過！

可不可熟成紅茶：新品開賣、外送限定買一送一（截至8/31）

圖／可不可熟成紅茶提供

為歡慶七夕情人節，可不可熟成紅茶特別打造甜蜜新品「梨花春芽」，特別以水梨鮮榨成汁混搭春芽綠茶，搭配桂花晶球，夏季最淡雅飲品，8/1起於門市開賣。此外，飲品也將獨家上架foodpanda，8/31前透過foodpanda訂購「中杯梨花春芽」並輸入優惠碼「KBKLOVE」，即享買一送一優惠，每日數量有限、兌完為止，每單限點兩組，每人限用三次，限指定店家使用。此外，9/1至9/30首次使用foodpanda的新戶於可不可熟成紅茶訂購飲品，輸入優惠碼「KBKWELCOME」則享單筆訂單「滿100元折100元」，外帶自取不適用。

圖／可不可熟成紅茶提供

值得一提的是，「梨花春芽」主視覺即杯身結合foodpanda桃紅色及線條，反映月老紅線，加入官方LINE還有可不可月老線上解籤。不僅如此，可不可也同步新增配料「水玉」，原味晶球具有視覺晶瑩剔透，口感彈牙，8月起全品項可以10元加購。

文青風新品牌Lümii：買一送一（截至9/30）、免費加料（截至8/22）

圖／Lümii提供

台中全新品牌「Lümiiお茶専門店」位於東海商圈，店面設計以亮黃色搭配白灰色系，營造簡約店裝。而為歡慶防疫降級，品牌派出招牌飲品「蘋果桂花冰茶」祭出限定優惠，9月底前透過KLOOK平台購買「蘋果桂花冰茶」即享買一送一，每杯銅板價30元就能喝到，8/22前還有全品項「配料免費加」，外送自取皆適用。

圖／Lümii提供

Lümii提供日式特調，回購率最高的「蘋果桂花冰茶」冰沙基底由伯爵紅茶與蘋果果醬打製而成，入口就能喝到蘋果果肉及手作桂花凍，官方激推一分糖就能品嘗最佳風味。而想念日本的粉絲則可選擇「抹茶可爾必思」，嚴選日本出雲100%無添加高級抹茶粉，搭配當地國民乳酸菌飲料可爾必思，混搭成日式口味「抹茶可爾必思」，珍奶控另有「日光珍珠紅茶豆乳」，純正日式豆乳調入日光紅茶，加上香草蜂蜜白珍珠，讓粉絲來場豐富味覺饗宴。

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