賀台灣選手奧運奪雙銀！TEA TOP手搖「第二杯20元」1日快閃、康青龍買1送1
2021東京奧運持續開跑，台灣選手成績陸續報捷，繼柔道代表奪下首面銀牌，男子射箭團體昨（26日）也暌違17年成功贏得銀牌，我國截至目前共有2銀2銅。而為歡慶佳績，手搖品牌TEA TOP第一味推出限定優惠，7/28當天享指定系列同品項「第二杯20元」好康，邀全民一起分享好消息。
TEA TOP「第二杯20元」優惠於7/28限時快閃，活動期間至洛神系列的門市購買飲品，即享「冰鑽洛神」、「翡翠洛神」及「梅碧洛神」三款飲料任一款同品項優惠，銅板價開喝酸甜飲品。
而為歡慶疫情降級，康青龍也特別祭出APP會員限定優惠，即日起至7/28至官方APP即可領取買一送一券，活動期間購買冰茶系列「粉紅佳人冰茶」、「格雷冰茶」、「胭粉紅心芭樂梅」或「百果總匯冰茶」任一杯，結帳前出示優惠券即可獲得一杯「沁心金萱」或「碧玉茉莉綠茶」。
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