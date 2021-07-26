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歡慶降二級！康青龍「買一送一」連2天優惠，蠟筆小新超萌杯身帶回家

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／康青龍提供
圖／康青龍提供

全台防疫警戒明（27）日調降為二級，手搖品牌康青龍特別推出限定「買一送一」優惠，7/27至7/28連兩天透過官方APP可領取專屬優惠券，活動期間購買冰茶系列任一飲品，即可額外獲得「沁心金萱」或「碧玉茉莉綠茶」，搭配「蠟筆小新」聯名杯身，瞬間可愛升級！

圖／康青龍提供
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配合防疫降級，康青龍特別祭出APP會員限定優惠，7/27起至7/28至官方APP即可領取買一送一優惠券，活動期間購買任一人氣冰茶系列，結帳前出示電子票券即可免費兌換「沁心金萱」或「碧玉茉莉綠茶」消暑茶款二選一。康青龍APP會員一天一人可領2張優惠券，兩天則有4張票券，限外帶自取使用，外送不適用，優惠無法併用。

買一送一優惠品項系列含荔枝混搭蔓越莓的夢幻「粉紅佳人冰茶」、鎮店招牌水果茶「格雷冰茶」、吃得到金萱茶凍的「胭粉紅心芭樂梅」及酸甜爽口的「百果總匯冰茶」。

圖／康青龍提供
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值得一提的是，康青龍日前再度攜手「蠟筆小新」推出一系列聯名商品，包含「本口納納」口罩收納夾、「美袋子」杯套、「阿布寬」帆布袋、「墊之郎」盲袋紙杯墊、環保吸管、小新樂享杯等，每款造型都吸睛指數爆表，聯名期間點購所有飲品都有主角杯身及杯膜，代表此次優惠飲品也能拍一波，粉絲要把握。

圖／康青龍提供
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