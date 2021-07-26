13元吃韓國「哈密瓜雪糕」！好市多超殺特價快閃11天　還有升級吃法

冰控等到了！來自韓國Binggrae品牌的「哈密瓜雪糕」引進台灣後備受大小朋友喜愛，至今也是當地人的經典必吃口味之一。好市多即日起推出限時特價，截至8/5為止可現折80元，一盒24入只要319，代表每支13元就能吃得到，夏天囤貨一家人開吃超療癒。

哈密瓜雪糕示意圖。圖／擷取自FB「Costco好市多商品經驗老實說」

韓國特色「哈密瓜雪糕」以哈密瓜製成哈密瓜糖漿，搭配牛奶製成口感綿密濃郁的雪糕，奶香哈味讓人上癮，小孩也會愛。台灣除了超商能夠買得到，好市多也販售一箱三盒的尺寸，24入原價399元，如今快閃特價11天，8/5前可以319元買得到，一支13元的銅板價，近期有到賣場補貨的人可考慮帶回家，但擔心融化的人建議可帶個保冷袋哦！

韓國版本包裝。圖／IG@bingicecream.official

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除了直接單吃，也有「Costco好市多商品經驗老實說」分享升級版吃法，表示可泡入雪碧或七喜等汽水再吃，整體口味更加分，加到韓國燒酒的道地吃法亦值得一試。值得一提的是，品牌也在韓國當地持續推出哈密瓜新品，像是今年打造的哈密瓜刨冰上市後成了韓國網民打卡熱門商品，期待未來能引進台灣，或有機會出國開吃啦。

韓國5月推出哈密瓜刨冰，哈密瓜糖漿淋在冰上，加上哈密瓜冰淇淋、具有果肉口感的果凍，讓網友盛讚為不可能不好吃的組合。圖／IG@bingicecream.official

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