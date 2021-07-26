快訊

台大每年僅當掉6%老師 學者：我高教「殭屍化」沒競爭力

阿富汗大宵禁：塔利班圍城...美軍撤收前的最後空襲

13元吃韓國「哈密瓜雪糕」！好市多超殺特價快閃11天　還有升級吃法

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自FB「Costco好市多商品經驗老實說」、IG@bingicecream.official
圖／擷取自FB「Costco好市多商品經驗老實說」IG@bingicecream.official

冰控等到了！來自韓國Binggrae品牌的「哈密瓜雪糕」引進台灣後備受大小朋友喜愛，至今也是當地人的經典必吃口味之一。好市多即日起推出限時特價，截至8/5為止可現折80元，一盒24入只要319，代表每支13元就能吃得到，夏天囤貨一家人開吃超療癒。

哈密瓜雪糕示意圖。圖／擷取自FB「Costco好市多商品經驗老實說」
哈密瓜雪糕示意圖。圖／擷取自FB「Costco好市多商品經驗老實說」

韓國特色「哈密瓜雪糕」以哈密瓜製成哈密瓜糖漿，搭配牛奶製成口感綿密濃郁的雪糕，奶香哈味讓人上癮，小孩也會愛。台灣除了超商能夠買得到，好市多也販售一箱三盒的尺寸，24入原價399元，如今快閃特價11天，8/5前可以319元買得到，一支13元的銅板價，近期有到賣場補貨的人可考慮帶回家，但擔心融化的人建議可帶個保冷袋哦！

韓國版本包裝。圖／IG@bingicecream.official
韓國版本包裝。圖／IG@bingicecream.official

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

除了直接單吃，也有「Costco好市多商品經驗老實說」分享升級版吃法，表示可泡入雪碧或七喜等汽水再吃，整體口味更加分，加到韓國燒酒的道地吃法亦值得一試。值得一提的是，品牌也在韓國當地持續推出哈密瓜新品，像是今年打造的哈密瓜刨冰上市後成了韓國網民打卡熱門商品，期待未來能引進台灣，或有機會出國開吃啦。

韓國5月推出哈密瓜刨冰，哈密瓜糖漿淋在冰上，加上哈密瓜冰淇淋、具有果肉口感的果凍，讓網友盛讚為不可能不好吃的組合。圖／IG@bingicecream.official
韓國5月推出哈密瓜刨冰，哈密瓜糖漿淋在冰上，加上哈密瓜冰淇淋、具有果肉口感的果凍，讓網友盛讚為不可能不好吃的組合。圖／IG@bingicecream.official

延伸閱讀：

小7大冰美22元！追奧運別錯過「降二級餐飲優惠」14選，超商咖啡＆鰻魚飯買1送1必收

11元一口冰！全聯「樂天Tico可可脆皮香草雪糕」低卡消暑，全新草莓口味引暴動

好市多 冰品 冰淇淋

相關新聞

13元吃韓國「哈密瓜雪糕」！好市多超殺特價快閃11天　還有升級吃法

冰控等到了！來自韓國Binggrae品牌的「哈密瓜雪糕」引進台灣後備受大小朋友喜愛，至今也是當地人的經典必吃口味之一。好市多即日起推出限時特價，截至8/5為止可現折80元，一盒24入只要319，代表每

降二級！清水堂「豹紋愛玉鮮奶」快閃回歸，COLD STONE冰淇淋買1送1

為歡慶7/27起疫情警戒降至二級，清水堂原本已停賣的「豹紋愛玉鮮奶」確定加碼安可一周，讓住在台南市以外的粉絲也有機會喝得到，而人氣冰淇淋品牌COLD STONE也祭出「歡樂桶冰淇淋」限時買一送一，連外

8大全台熱搜「芒果甜點」超誘人！ 芒果千層、披薩新奇登場

今年還沒吃到芒果嗎？快來看看全台現在最具話題的芒果甜點們，到底多麼誘人。

今夏爆款飲料來了！ 3大「哈味甜奢美食」 IG小仙女都在打卡

image source:IG/cocotea.tw編輯／施佩儀「你要不要吃哈密瓜？」知名樂團《告五人》用幽默歌詞將「哈密瓜」唱入年輕人的心裡，有著濃濃果香的它，因果實碩大、果肉香甜、果汁滿溢，堪稱是

Mr.Wish「芒果奶撈、楊枝甘露」領軍4款港式手搖！8月優惠長達15天要喝爆

連鎖手搖「Mr.Wish鮮果茶玩家」7月全新打造4款港系新品，包含以經典甜點發想的「芒果奶撈」、「楊枝甘露」，以及清爽風「鹹檸青」、「凍檸茶」，另有當季愛文芒果冰沙，8月起全民還有一系列優惠，讓粉絲們

11元一口冰！全聯「樂天Tico可可脆皮香草雪糕」低卡消暑，全新草莓口味引暴動

冰控號外！全聯福利中心不定時引進的海外冰淇淋都備受喜愛，而樂天TICO「可可脆皮香草雪糕」憑藉可一口入嘴的雪糕及每顆11元的銅板價，成為早前爆夯款必吃，每款包裝還有應援及問候短句萌度破表，近期韓國還新

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。