8大全台熱搜「芒果甜點」超誘人！ 芒果千層、披薩新奇登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】

台灣人的夏日回憶怎麼可以少了芒果這一味！除了滿滿鋪在挫冰上變成大家最愛的消暑聖品芒果冰，酸酸甜甜的芒果現在也進軍甜點界要帶來一場芒果甜點派對！今年還沒吃到芒果嗎？快來看看全台現在最具話題的芒果甜點們，到底多麼誘人。

馥漫麵包花園

馥漫的芒果塔在香酥的杏仁塔皮上放滿新鮮芒果，蓋上QQ寒天凍再點綴奢華金箔，多層次的口感香甜又特別。吸睛的芒果星空以芒果、北海道十勝鮮奶油搭配榛果、卡士達醬與抹茶餡、檸檬餡，綿密柔軟的每一口都有不同風味。隨著父親節即將到來，馥漫也推出芒果千層蛋糕，迷人的千層口感與柔滑奶油餡，搭配鋪疊在奶霜上的新鮮芒果，很適合全家吃完父親節大餐後一起享用。

▲芒果蛋糕（4吋）。 圖：馥漫麵包花園╱提供

Pinede彼內朵

創立於日本名古屋的PINEDE，推出的盛夏光芒一如PINEDE「新鮮、簡單、好吃」的原則，北海道鮮奶油蛋糕上鋪滿新鮮芒果，入口滿是日本北海道十勝鮮乳的香濃奶香與芒果香，清爽不甜膩的風味非常高雅。其他還有將芒果與店裡招牌1974烤起司蛋糕做結合的芒果仲夏、包裹十勝鮮奶霜與滿滿愛文芒果的芒果生乳捲、芒果千層。

▲芒果仲夏。 圖：Pinede彼內朵╱提供

米樂客

創下10秒賣出一條鴨賞鹹蛋糕驚人紀錄的伴手禮名店米樂客，以宜蘭米研磨製作不含麩質且低熱量的香草玫瑰芒果塔，酥脆的米穀塔皮放上香草卡士達、生乳酪、芒果凝乳口感與味覺都十分豐富。黑幕尼芒果使用比利時巧克力製作70%巧克力甘納許，交疊巧克力米蛋糕與芒果慕斯，苦甜濃郁的低糖配方吃起來更沒有負擔。

▲青檸芒果盒。 圖：米樂客 ╱提供

▲仲夏芒果花園。 圖：米樂客╱提供

El.Olor法式甜點

El.Olor主廚自澳門有糕餅界畢卡索領軍的Pierre Hermé返台，此次以玉井愛文芒果製作新鮮芒果醬，搭配甜度較高的玉文芒果果肉，演繹華麗二重奏的雙重芒果蛋糕，蛋糕體則選擇綿密柔軟的伯爵茶戚風蛋糕搭配香草奶餡，口感輕盈、風味清爽。

▲芒果戚風蛋糕。 圖：El.Olor法式甜點╱提供

David House

芒果不止做甜點還可以做成料理！苗栗的David House夏季限定推出芒果披薩，現做現烤的手工披薩以新鮮芒果搭配藍莓抹醬，炎炎夏日超開胃，吃過才會知道原來芒果跟披薩可以這麼搭，搭配芒果氣泡飲清涼消暑更加分。

▲芒果披薩。 圖：David House╱提供

奧瑪烘焙

奧瑪烘焙的芒果爽派對眾星雲集，頂層撲滿香甜金煌芒果，再加上香氣濃郁的愛文芒果手工熬煮果醬，用綿密的海綿蛋糕包夾法國愛樂薇鮮奶油、雞蛋布丁、特調卡士達醬，用湯匙挖上大大一口享受一次吃進七層芒果美味！芒果爽派對除官網預訂，在全家行動購、萊爾富型錄也提供選購。

▲芒果爽派對。 圖：奧瑪烘焙╱提供

TOP烘焙房

芒果淋上最搭的煉乳，定睛一看居然不是芒果冰！Mango巴斯克焦香乳酪把冰品界巨星芒果冰搬到人氣甜點巴斯克乳酪蛋糕上，酸甜芒果與濃厚乳酪入口即化吃起來超過癮。TOP烘焙房芒果季豐富品項還有使用特選十勝鮮奶的北海道生乳Mango裸蛋糕、鮮芒果Tiramisu，現在還結合計程車隊提供市區滿350元免運送到家服務。

▲Mango巴斯克焦香乳酪。 圖：TOP烘焙房╱提供

橘村屋

去年獲網路聲量最高彌月蛋糕冠軍的橘村屋，人氣商品水果杯杯推出夏季限定芒果杯杯，使用屏東枋寮特優級愛文芒果與手工芒果醬，搭配北海道鮮奶油、雞蛋布丁與濃郁卡士達醬，口感層次豐富，多人分享的話則可以選購份量十足的芒果寶盒。芒果蔓越莓雙拼滿足選擇困難的人，芒果派以手工熬煮芒果揉混酒釀蔓越莓鋪滿比利時巧克力派皮，蔓越莓乳酪則用北美紅寶石與香濃乳酪結合，富含維他命C的蔓越莓讓喜歡甜點的人也可以吃得健康又美麗。

▲芒果寶盒。 圖：橘村屋╱提供

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