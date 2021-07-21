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Mr.Wish「芒果奶撈、楊枝甘露」領軍4款港式手搖！8月優惠長達15天要喝爆
連鎖手搖「Mr.Wish鮮果茶玩家」7月全新打造4款港系新品，包含以經典甜點發想的「芒果奶撈」、「楊枝甘露」，以及清爽風「鹹檸青」、「凍檸茶」，另有當季愛文芒果冰沙，8月起全民還有一系列優惠，讓粉絲們省荷包用飲料偽出國。
港式新品尬愛文芒果冰沙登場
Mr.Wish此次推出4款港式飲品，首要的「楊枝甘露」為全台最熱門的芒果甜點手搖，整杯芒果冰沙加入椰奶、葡萄柚果肉，每口還喝得到西米露及芒果果肉，豐富滋味最誘人。而「芒果奶撈」將新鮮牛奶及芒果果肉打成冰沙，再放入彈牙的西米露，濃郁口感值得嘗鮮。
此外，港式餐廳常見的正宗港式飲品也以更便於攜帶的形式登場。Mr.Wish以新鮮檸檬片為主，混合特調紅茶製成「凍檸茶」，「鹹檸青」則以招牌青茶為茶湯，再加點天然海鹽提升風味，飯後來一杯超解膩，每杯40元銅板價。活動也同步加碼「愛文芒果冰沙」，讓喜歡原汁原味的芒果控可以隨喜好開喝。
新品三大優惠一次看
即日起截至8/15憑Mr.Wish會員卡購買港式系列享「第二件7折」，而8/1起至8/15凡加入Mr.Wish官方LINE，輸入「芒10」，即可領取芒果品項「楊枝甘露」、「芒果奶撈」、「愛文芒果冰沙」任一杯折10元優惠券，最低55元就能開喝。不僅如此，Mr.Wish也超前部署父親節活動，8/4至8/10若至Mr.Wish門市購買「愛文芒果冰沙」，享「第二件7折」，平均一杯只要52元就能喝得到，和爸爸吃完大餐一人一杯剛剛好。
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