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11元一口冰！全聯「樂天Tico可可脆皮香草雪糕」低卡消暑，全新草莓口味引暴動
冰控號外！全聯福利中心不定時引進的海外冰淇淋都備受喜愛，而樂天TICO「可可脆皮香草雪糕」憑藉可一口入嘴的雪糕及每顆11元的銅板價，成為早前爆夯款必吃，每款包裝還有應援及問候短句萌度破表，近期韓國還新推草莓口味，甫一上市就引爆搶購潮，讓粉絲敲碗許願台灣也能早日買得到。
全聯爆紅的樂天TICO雪糕共有兩款風味，原味牛奶巧克力包裹香草冰淇淋，每盒169元共15入，一顆11元的價位親民，且拆開就能入口，方便又不沾手。而一口冰每顆熱量只有80大卡亦是一大亮點，作為夏天嘴饞時的點心消暑又低負擔。另一款黑巧克力口味外層相對微苦，吃起來毫不甜膩，全聯及家樂福都能買得到。
每包小包裝外還印有不同的應援語、告白及問候語，像是「你好」、「加油」、「哇，好帥氣」、「我超喜歡你」、「只有你（對我最好了）」等，還搭配不一樣的表情，即便看不懂韓文心情也能變好。
值得一提的是，韓國當地日前也首度開賣樂天TICO「草莓脆皮雪糕」，以粉嫩草莓外皮夾滿草莓果醬內餡，味道香甜。網友盛讚吃起來更加爽口，還推薦搭配巧克力風味一起吃，一口可可、一口草莓幸福感翻倍，大家也一起期待台灣也能盡快吃得到吧！
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