今夏爆款飲料來了！ 3大「哈味甜奢美食」 IG小仙女都在打卡
image source:IG/cocotea.tw
編輯／施佩儀
「你要不要吃哈密瓜？」知名樂團《告五人》用幽默歌詞將「哈密瓜」唱入年輕人的心裡，有著濃濃果香的它，因果實碩大、果肉香甜、果汁滿溢，堪稱是人見人愛的夏季水果。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查台灣人喜歡哈密瓜的程度，近一年就有高達68,257筆的網路聲量，可見網友對它高漲的熱愛指數。
image source：《DailyView網路溫度計》哈密瓜聲量調查（2020/07/15~2021/07/14）
今天網路編編熱搜最近超夯「哈密瓜美食」，有喝的、有「想像」的、有吃的，酷夏來臨不再煩悶，三種哈味讓你這個夏天超級有聊！
🍈 Coco 戀夏哈密瓜：粉橘冰沙挑戰最「哈味」的夏日～
今夏最厲害的爆款飲料來了！繼星空葡萄、紅寶石櫻桃之後，人氣手搖飲品牌Coco又推出「戀夏哈密瓜」，短短近一個月期間，網路聲量就來到1,133的破千筆討論，甜美清涼的外型和高貴不貴的身價，讓它成為最當紅閃亮的新品！
image source：《DailyView網路溫度計》哈密瓜聲量調查（2021/06/15~2021/07/14）
和平常看到的綠色果肉不一樣，Coco特地挑選頂級限量當季紅橘款哈密瓜，兼顧美味與顏值，「IG少女系」的粉橘色果肉冰沙一推出，短短幾周聲量就爆表，不少人在社群平台上PO出一排戀夏哈密瓜，根本「太欠喝」！
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這次Coco選在夏天來個清甜消暑的冰沙，哈密瓜果肉加上解膩的綠茶、蜜香凍和椰果，滿滿一杯料不怕你太熱，就怕你上癮到受不了，粉嫩色系加上香甜果肉，滿足你的眼睛、鼻子和嘴巴，挑戰征服最爆款飲料的稱號，你怎能放過！
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🍈 哈密瓜吐司：香甜可口、熱量爆棚～
你以為哈密瓜吐司就是哈密瓜做的吐司嗎？NONONO（搖手指）～最近爆紅的「哈密瓜吐司」其實是日本主婦又一最新力作，在做便當美食的時候求新求變、搞食慾。
🍞哈密瓜吐司超easy步驟🍞
▶將15克的奶油隔水融化
▶加入砂糖、中筋或高筋麵粉攪拌均勻
▶將餡料平舖在吐司上，並用刀劃出網格狀
▶放入烤箱8-10分鐘，吐司微焦即可上桌
利用簡單食材、短時間變出一道小點心，也因為吐司上畫出網格狀，就像是哈密瓜的外皮特殊網狀紋路而得名，成品就類似台灣的「菠蘿麵包」，意外在社群爆紅掀起討論啦～
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🍈 哈密瓜冰棒：哈味和奶味交融，完美Match～
「夏天不吃冰，我就跟你姓（誤）」說到冰淇淋怎麼能不想到哈根達斯，從冰棒到冰桶通通滿足你，今年微風超市更引進新款「哈密瓜冰棒」，去年夏季推出哈密瓜冰淇淋，頗獲好評，這次哈密瓜再次重磅登場，準備好哈味和奶味在嘴裡mix了嗎！
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