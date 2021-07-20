「七盞茶」6款飲品只要10元！烏龍、四季春與果香紅茶全都有，行動支付再享88折

七盞茶祭出夏季最大優惠囉！只要購買指定「芒果、綠豆沙與甘蔗」系列，加購10元就可以享有七盞茗茶系列任選，烏龍、 四季春與果香紅茶等統統都有，還有街口支付不限金額88折券，快把握機會喔！

圖／七盞茶官網

七盞茶是近年聲量串起的手搖飲品牌，主打各式茶類，希望把茶的文化融入生活的日常，並且時常專注於「創新」的開發，讓顧客體驗不一樣得手搖文化。

圖／七盞茶Seventea臉書粉專

這回推出的夏季優惠活動，堪稱是「七盞茶」中目前最大的優惠折扣，只要即日起至8月10日，於全台門市外帶購買「芒果、綠豆沙與甘蔗」系列飲品，原價一杯要價30至35元的「七盞茗茶」系列，現在只要統統10元，包含四季春、烏龍與各式紅茶等都有。

圖／七盞茶官網

值得一提的是，七盞茶還與「街口支付」合作，即日起至7月底，還可以領88折券，不限次數皆可享有優惠，諸多好康千萬不要錯過喔。

圖／七盞茶官網

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