生吐司控2大好康！「Trees Bread高級吐司」首度插旗中和，貓咪吐司推粉紅豹造型

麵包控好消息！來自日本鳥取的「Trees Bread高級吐司專賣店」憑藉生吐司及海鹽麵包虜獲一票粉絲，近日於社群宣佈即將於新北中和開設新店，微解封後有望登場，引爆期待。而另一人氣「NEKO NEKO SHOKUPAN貓咪生吐司」防疫期間也低調推出線上限定新品，粉紅豹造型超搶眼，全新「熱帶香蕉巧克力」也將於7/22開賣，一律開放冷凍宅配，免出門、不必排隊也能吃得到。

圖／高級生吐司專門店TREES BREAD官方IG

高級吐司專門店「Trees Bread」雖非網路上最夯生吐司品牌，仍以招牌海鹽麵包、各口味吐司吸引忠誠饕客，防疫期間無開放宅配、外送讓不少人扼腕。如今品牌宣佈首度進駐中和，為百貨櫃位以外的五號實體門市，開幕後勢必吸引在地人嘗鮮。Trees Bread即日起至7/25限時推出「起司吐司」及「抹茶白巧吐司」，起司迷、抹茶控若鄰近松山區、板橋、古亭、信義及天母，趕快就近外帶回家吧！

圖／高級生吐司專門店TREES BREAD官方IG

而同樣從日本紅到台灣的「貓咪吐司」日前採用100%鮮乳、不加一滴水，調入大湖草莓丁及苦甜可可，揉成夢幻「粉紅豹造型」，還有獨家貓屋宅配箱萌翻。品牌7月也全新打造「熱帶香蕉巧克力」，嚴選台灣香蕉果泥配上苦甜巧克力豆，螺旋花紋可愛吸睛，目前已開放預購。而線上也推出多款點心組合，一次即可享有「熱帶香蕉巧克力吐司」、「貓咪蘋果派」、「貝殼瑪德蓮」、「絕品可頌」，滿1000元還會贈送貓貓口罩夾，滿2000則享全台免運送到家，貓奴們必收！

圖／貓咪生吐司官網

高級生吐司專門店 TREES BREAD新門市

地址：新北市中和區自立路2巷7號（開幕日未定）

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