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5天快閃！IG最夯「豹紋泰奶」第2杯半價，波霸奶茶免費加料一杯就飽

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／紅太陽國際茶飲臉書專頁
圖／紅太陽國際茶飲臉書專頁

從泰國紅到台灣的「豹紋鮮奶」近來在IG熱度高居不下，除了有部落客隱藏版點法引起嘗鮮潮，許多業者也陸續推出專屬「豹紋鮮奶」，台南連鎖茶飲店「紅太陽」更以泰奶為基底打造「豹紋泰奶」，即日起加碼祭出「第二杯半價」好康，活動截至7/22在地手搖控別錯過！

圖／紅太陽國際茶飲臉書專頁
圖／紅太陽國際茶飲臉書專頁

紅太陽國際茶飲推出快閃優惠，即日起至7/22凡至提供「豹紋泰奶」的門市點購此新品，即享第二杯半價，每杯原價70元，如今只要53元銅板價喝得到爆量仙草、珍珠及泰奶的夢幻組合。活動限台南民族、大同、歸仁、東寧適用，每日下午13:00起供應，售完為止。防疫期間每時段也開放10組客人提前預約自取，超過則可現場排隊。

此外，活動期間品牌也祭出限定優惠，只要購買波霸奶茶、波霸綠茶、QQ奶茶或QQ青茶，即可「免費」加小珍珠，波霸、椰果、小珍珠一次滿足，一杯抵一餐，咀嚼控要把握。

圖／紅太陽國際茶飲臉書專頁
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