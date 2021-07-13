八月堂可頌「買6送6」線上快閃！限時24小時　開搶17元銅板可頌

主打殿堂級美味的可頌專門店「八月堂」祭出一日限時快閃，即日起官網購買招牌蜂蜜可頌，即享「買一盒送一盒」好康，活動只到明（14日）18:59，限量1000組快開搶。

八月堂嚴選頂級食材、採用獨門摺層手法，當日現烤打造外酥內軟口感。如今品牌祭出招牌蜂巢可頌買一送一，一盒6入199元「買六送六」，12顆可頌免200元，平均一顆不到17元。活動於官網限時閃購24小時，截至7/14 18:59，限量1000組。提醒大家每筆訂單限購三組，優惠無法與購物金、滿千免運活動併用。

線上開賣的可頌為冷凍款，簡單退冰後，只需要回烤3分鐘就能立馬還原美味，免出門就能享宅家防疫下午茶，抗疫優惠別錯過。

延伸閱讀：

．「麥當勞ｘ哆啦A夢」7月聯名餐萌翻！百寶袋薯條、香芋冰旋風好誘人

．麥當勞+肯德基「外送買1送1」、買CoCo吃必勝客「現賺606」！5大速食品牌優惠

．好市多「哈根達斯雪糕」一支56元就有、盡享6款口味！加碼品脫200元有找