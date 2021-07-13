清原「楊枝芋露」滿杯芒果＆芋頭好過癮！鬍子茶西瓜奶蓋大口開喝超消暑

炎炎夏日，芒果成夏季最夯寵兒，但若到了7月還只想起楊枝甘露就落伍啦！憑藉芋頭系列品項虜獲一票粉絲的「清原」，獨家打造芒果、芋頭、芋圓三強組合的「楊枝芋露」，而另一品牌「鬍子茶」則分別以西瓜、芒果研發4款水果手搖，2021下半年消暑新品快跟上！

標榜2021Pantone代表色組成的「楊枝芋露」視覺極為吸睛。圖／清原全球加盟總部臉書專頁、清原芋圓-內湖港墘店

源自雲林的人氣品牌「清原」此次帶著專屬「楊枝芋露」登場，甫一上市就成為話題主人公。品項以港式甜品楊枝甘露為概念，但將經典葡萄柚、椰奶改用鎮店招牌芋頭、芋圓取代，極濃郁芋頭冰沙搭配必備的芒果、西米露，讓芒果粉絲及芋頭控一次就滿足。這款熱銷款「楊枝芋露」售價75元，除了獨創風味，芋泥的極致灰及芒果亮麗黃所營造的視覺色系更是一大亮點，嘗鮮、打卡兩相宜。

芝芝多肉西瓜青每杯75元 、滿杯西瓜檸檬青70；雪霜芒果爽75元、滿杯芒果綠茶為65。圖／鬍子茶提供

而「鬍子茶」本月也將高口碑水果飲升級回歸，「芝芝多肉西瓜青」以本土高山青茶搭配花蓮產地直送的西瓜調配而成，不僅每口都能喝到果肉，上方的鹹香奶蓋更是精華，口感豐富又解渴。而清爽派也有「滿杯西瓜檸檬青」，西瓜汁在新鮮檸檬點綴下更為爽口，飯後一杯最解膩。

此外，鬍子茶也同步推出夏季芒果飲品，「雪霜芒果爽」底層放有整球香草冰淇淋，加上屏東愛文芒果與高山青茶的組合，每口沁涼療癒。另一「滿杯芒果綠茶」則有綠茶茶湯搭配芒果果肉，大口開喝超過癮，4款即日起開賣，防疫期間也可選擇Uber Eats外送，免出門同享夢幻消暑逸品。

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