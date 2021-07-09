「可不可熟成紅茶」限時88折！「Mr Wish」外送全品項滿額享7折，還免費送65元光果茶

有一杯手搖飲在旁，絕對是炎炎夏季必備的「消暑招數」之一，許多知名手搖飲也紛紛推出新品與合作優惠吸引顧客消費。這回「可不可熟成紅茶」與街口支付合作，限時筆筆消費享有88折；還有「Mr.Wish鮮果茶玩家」與外送平台合作，全品項凡消費滿200元直接打7折優惠，諸多好康千萬不要錯過。

「可不可熟成紅茶」是近年異軍突起的超夯手搖品牌，雖然品項不多但每項都是經典，獨特的精緻茶味口感，是獲得主要人氣的原因之一。這回與「街口支付合作」，即日起至7月31日，只要於街口支付APP活動頁領取限量街口券，可享不限金額88折優惠，且可以多次折抵（最高總折抵金額為50元）限量只有7.5萬張，快把握機會囉。

圖／可不可熟成紅茶臉書粉專

另外「Mr.Wish鮮果茶玩家」也搭上了優惠風潮，先前推出的「喝的生乳酪」系列新飲品獲得高度正面評價，因此也順勢推出與外送平台合作的超狂優惠，像是Foodpanda，即日起至7月31日的限定每日午茶時光（下午2點至4點），只要消費滿200元，全品項享有7折優惠。Uber eats則是祭出消費滿240元直接現折40元。同步也預告自7月21日至8月3日在Uber eats消費滿249元，Mr.Wish就直接免費送一杯光果茶（原價65元），快手刀把優惠記下來囉。

圖／Mr. Wish鮮果茶玩家臉書粉專

延伸閱讀：

．名字裡有「惠、中」看過來！「奎克咖啡」惠中店開幕優惠，享整單半價

．警戒延長至7／26！ 速食連鎖、餐廳業者「鬆綁內用 vs 暫停內用」整理包