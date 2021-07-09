快訊

疫苗系統開放9、10類登記 陳時中：超過200萬人預約

【7/9確診地圖】新增本土32例、死亡12例 華儲案增1陽性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「可不可熟成紅茶」限時88折！「Mr Wish」外送全品項滿額享7折，還免費送65元光果茶

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／Mr. Wish鮮果茶玩家臉書粉專 圖／可不可熟成紅茶提供
圖／Mr. Wish鮮果茶玩家臉書粉專 圖／可不可熟成紅茶提供

有一杯手搖飲在旁，絕對是炎炎夏季必備的「消暑招數」之一，許多知名手搖飲也紛紛推出新品與合作優惠吸引顧客消費。這回「可不可熟成紅茶」與街口支付合作，限時筆筆消費享有88折；還有「Mr.Wish鮮果茶玩家」與外送平台合作，全品項凡消費滿200元直接打7折優惠，諸多好康千萬不要錯過。

「可不可熟成紅茶」是近年異軍突起的超夯手搖品牌，雖然品項不多但每項都是經典，獨特的精緻茶味口感，是獲得主要人氣的原因之一。這回與「街口支付合作」，即日起至7月31日，只要於街口支付APP活動頁領取限量街口券，可享不限金額88折優惠，且可以多次折抵（最高總折抵金額為50元）限量只有7.5萬張，快把握機會囉。

圖／可不可熟成紅茶臉書粉專
圖／可不可熟成紅茶臉書粉專

另外「Mr.Wish鮮果茶玩家」也搭上了優惠風潮，先前推出的「喝的生乳酪」系列新飲品獲得高度正面評價，因此也順勢推出與外送平台合作的超狂優惠，像是Foodpanda，即日起至7月31日的限定每日午茶時光（下午2點至4點），只要消費滿200元，全品項享有7折優惠。Uber eats則是祭出消費滿240元直接現折40元。同步也預告自7月21日至8月3日在Uber eats消費滿249元，Mr.Wish就直接免費送一杯光果茶（原價65元），快手刀把優惠記下來囉。

圖／Mr. Wish鮮果茶玩家臉書粉專
圖／Mr. Wish鮮果茶玩家臉書粉專

延伸閱讀：

名字裡有「惠、中」看過來！「奎克咖啡」惠中店開幕優惠，享整單半價

警戒延長至7／26！ 速食連鎖、餐廳業者「鬆綁內用 vs 暫停內用」整理包

相關新聞

「可不可熟成紅茶」限時88折！「Mr Wish」外送全品項滿額享7折，還免費送65元光果茶

有一杯手搖飲在旁，絕對是炎炎夏季必備的「消暑招數」之一，許多知名手搖飲也紛紛推出新品與合作優惠吸引顧客消費。這回「可不可熟成紅茶」與街口支付合作，限時筆筆消費享有88折；還有「Mr.Wish鮮果茶玩家」與外送平台合作，全品項凡消費滿200元直接打7折優惠，諸多好康千萬不要錯過。

雲朵蓬鬆口感＋夢幻極餡！善菓屋「濃醬吐司組」7種口味Nutella、福源花生醬必吃

吐司是許多人早餐與點心的便利首選，防疫期間更是必備存糧。善菓屋今夏將人氣商品「豆乳吐司」結合主廚特製抹醬，推出全新「濃醬吐司組」。雲朵口感的蓬鬆吐司揉合鹹甜美味極餡讓人一試傾心。「濃醬吐司組」共有7種口味，幫民眾備好一周快速早餐提案。

限時開賣！ 澎湖花生酥雪糕「第2支10元」 百年歐洲冰品也登場

夏日炎炎，清涼的「冰棒」也成為民眾消暑的熱門產品。百吉今年夏天以澎湖特產「媽宮奶油花生酥」為元素，推出新品「百吉澎湖花生...

春陽茶事「豹紋珍奶」2款隱藏版口味曝光！一杯就飽再享9折，參戰IG最夯手搖

近期瘋狂洗版IG的「豹紋珍奶」為從泰國紅到台灣的飲品組合，憑藉整杯滿滿的珍珠備受網友關注，如今台灣手搖品牌「春陽茶事」也以兩款鎮店口味為主角，公開隱藏版點法，讓大家同款珍奶輕鬆入手。 防疫期間雖

密集恐懼症慎入！50嵐也喝得到「豹紋珍奶」　隱藏版點法珍珠咬到飽

台南人氣冰店「清水堂」早前推出喝得到整杯珍珠的「豹紋愛玉鮮奶」引爆熱議，密密麻麻的珍珠讓密集恐懼症者大為崩潰，但絕對是咀嚼控的天堂。如今不必到南部，全台也喝得到超夯飲品，網上近期掀起連鎖手搖品牌「50

不只芒果手搖！麻古茶坊也賣「愛文芒果禮盒」　夏季最新鮮伴手禮送到家

繼7月新登場「芒果果粒茶」引發新一波嘗鮮潮，麻古茶坊這回改推伴手禮新品，嚴選台南玉井愛文芒果打造「仲夏芒芒禮盒」，讓大家直接大口開吃芒果手搖真材實料的靈魂本體。禮盒即日起線上限量開賣，免運送到家，送禮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。