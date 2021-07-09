雲朵蓬鬆口感＋夢幻極餡！善菓屋「濃醬吐司組」7種口味Nutella、福源花生醬必吃

吐司是許多人早餐與點心的便利首選，防疫期間更是必備存糧。善菓屋今夏將人氣商品「豆乳吐司」結合主廚特製抹醬，推出全新「濃醬吐司組」。雲朵口感的蓬鬆吐司揉合鹹甜美味極餡讓人一試傾心。「濃醬吐司組」共有7種口味，幫民眾備好一周快速早餐提案。

圖／善菓屋提供

善菓屋豆乳吐司使用非基改有機黃豆製作的豆漿來取代牛乳製作麵糰，有特殊的香甜味，口感細緻扎實，健康又無負擔，是人氣商品之一。今年夏天特別推出濃郁系的「濃醬吐司組」，搭配主廚特製抹醬，以各式鹹甜極餡滿足不同老饕的口味。

「草莓卡士達」以草莓果醬和野生藍莓做基底，搭配艾許奶油與濃醇煉奶增添風味，調和出甜而不膩、奶香口感的清雅香醇；「蔓越莓奶酥」夾入滿滿的善菓屋自製奶酥，以酒漬蔓越莓的微酸滋味帶出多層風味、酥酥甜甜讓人一試上癮！適合作為正餐的「招牌松露醬」將香味貴氣的松露醬結合法國進口奶油，再混搭鹹香涮嘴的韓式海苔酥，大口咬下讓人如癡如醉；「喀滋蒜奶油」則以香蒜奶油混搭台式老油條與老饕油蔥酥，加熱後香氣逼人。

圖／善菓屋提供

另有下午茶微甜時刻，「榛果巧克力」抹上濃濃Nutella榛果醬，搭配香甜白巧克力醬與甜杏仁角，甜而不膩的濃餡口感,讓人愛不釋口；「法國奶油佐脆糖」選用在巴黎法國農產品競賽中獲得7次獎牌的依思尼奶油，層次豐富口口都療癒；「脆焦糖花生」則選用福源花生醬搭配海鹽焦糖醬與太妃焦糖碎，一入口花生醬的濃郁鹹香，與焦糖的迷人焦香完美交疊融合，適合作為下午茶提振精神的首選點心。