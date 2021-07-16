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台中北區「比手掌大」爆餡泡芙，一顆20元銅板價讓網友暴動啦！

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

泡芙，在螞蟻人的狩獵名單裡始終榜上有名，外皮酥脆、中心甜美的銷魂滋味讓甜食愛好者愛不釋口，是高人氣的甜點品項，有許多泡芙名店也因此受到追捧，其中就有今天介紹的這間「晨牧手作烘焙坊」。在這裡，比手掌還大的泡芙一顆居然只要$20！

晨牧一向以麵包、蛋糕出名，但在懂行的老饕之間口耳相傳的口袋名單，卻是晨牧「比手掌還大」的泡芙。一般的店家為了節省成本、增加數量，往往會把泡芙做小、餡料做少，帶給消費者無盡的空虛。但身為著名烘焙坊的晨牧講求的是真材實料，連製作泡芙都以「大顆飽滿餡料多」為中心思想，一口咬下時餡料在嘴裡爆發，幸福感滿載的甜食之王就此誕生！

原味泡芙
原味泡芙

加入了濃郁、滑順生乳的原味泡芙；茶香撲鼻、香氣繚繞的紅茶生乳泡芙；超人氣甜美不膩巧克力泡芙；新鮮芒果製成的芒果泡芙，通通都是晨牧引以為傲的傑作。外皮酥脆、內餡絲滑順口，在夏天冰起來再吃是最大的享受，但也要小心節制，一不小心吃超過兩顆，正餐可就吃不下了。

巧克力泡芙
巧克力泡芙

享受這樣份量的美味泡芙，價格要多少才合理呢？晨牧的原味泡芙、巧克力泡芙一律$20，紅茶生乳泡芙$30，果肉爆多的芒果生乳泡芙$40，簡直逼近成本價！就是這樣真材實料、薄利多銷的策略，才讓這間台中北區的麵包店搖身一變，成為台中甜點界的知名店家。

芒果生乳泡芙
芒果生乳泡芙

紅茶生乳泡芙
紅茶生乳泡芙

晨牧手作烘焙坊的老闆從不因此自滿，每天兢兢業業的製作產品到凌晨時分、採用成本高昂的優質原物料，只為了將這樣的口碑持續下去、讓更多人吃到真正的美味，這是晨牧老闆對品質的堅持，也是開店的初衷。另外，泡芙因為現場數量不多，記得先預訂再來店自取，不然撲空了可是相當難過的事情呢！

巧克力泡芙
巧克力泡芙

晨牧手作烘焙坊

店家地址：台中市北區瑞祥街16號

營業時間：周一~周五下午3:00 - 下午9:00；周六周日下午3:00 - 下午7:00

店家電話：0422337471

粉絲專頁：https://bit.ly/2YM5aUR

網路商場：https://bit.ly/3jNFuD9


延伸閱讀>>天天爆單！台中晨牧防疫甜點「四寶包」限時77折！可親送到府

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