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春陽茶事「豹紋珍奶」2款隱藏版口味曝光！一杯就飽再享9折，參戰IG最夯手搖

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／春陽茶事提供
圖／春陽茶事提供

近期瘋狂洗版IG的「豹紋珍奶」為從泰國紅到台灣的飲品組合，憑藉整杯滿滿的珍珠備受網友關注，如今台灣手搖品牌「春陽茶事」也以兩款鎮店口味為主角，公開隱藏版點法，讓大家同款珍奶輕鬆入手。

紅茶鮮奶中杯50、大杯60；烏龍鮮奶中杯55、大杯65；珍珠、粉條每份5元，布丁、紅豆、翡翠凍(茶凍)、燕麥加購價15元。圖／春陽茶事提供
紅茶鮮奶中杯50、大杯60；烏龍鮮奶中杯55、大杯65；珍珠、粉條每份5元，布丁、紅豆、翡翠凍(茶凍)、燕麥加購價15元。圖／春陽茶事提供

防疫期間雖無法出國，本地還是有很多方法可以喝得到「豹紋珍奶」。早前台南冰品霸主之一清水堂就搶先推出「豹紋愛玉鮮奶」，滿滿配料讓人們密集恐懼症發作，卻忍不住嘗鮮打卡，也有許多部落客分享50嵐點法，60元起就能一杯珍珠吃到飽。

而「春陽茶事」也不忘緊跟這股熱潮，不藏私分享內行點法，推薦粉絲可點購醇香的「紅茶鮮奶」或「烏龍鮮奶」，中杯銅板價50元再加購3份珍珠，一共65元即可享有爆量珍珠入口的「豹紋珍奶」，亦可改更為清爽的粉條、手作茶凍、布丁任一搭配，享受爆料系手搖。此外，7/31前若使用免接觸支付方式如LINE PAY、悠遊付與悠遊卡付款，外帶自取還可享全品項9折優惠，醫護警消人員憑工作證件則有7折，等於最低46元就能喝到飽足系「豹紋珍奶」，不開喝太可惜。

紅茶鮮奶中杯50、大杯60；烏龍鮮奶中杯55、大杯65；珍珠、粉條每份5元，布丁、紅豆、翡翠凍(茶凍)、燕麥加購價15元。圖／春陽茶事提供
紅茶鮮奶中杯50、大杯60；烏龍鮮奶中杯55、大杯65；珍珠、粉條每份5元，布丁、紅豆、翡翠凍(茶凍)、燕麥加購價15元。圖／春陽茶事提供

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