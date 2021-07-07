快訊

「兩成重症可救回」張上淳為DNR失言致歉：無指責之意

指揮中心：62萬AZ疫苗估下午15:40分抵台 效期至10月30日

密集恐懼症慎入！50嵐也喝得到「豹紋珍奶」　隱藏版點法珍珠咬到飽

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@yen.food.life授權
圖／IG@yen.food.life授權

台南人氣冰店「清水堂」早前推出喝得到整杯珍珠的「豹紋愛玉鮮奶」引爆熱議，密密麻麻的珍珠讓密集恐懼症者大為崩潰，但絕對是咀嚼控的天堂。如今不必到南部，全台也喝得到超夯飲品，網上近期掀起連鎖手搖品牌「50嵐」隱藏版點法，最低60元就能蒐集打卡同款，珍奶控筆記起來！

圖／IG@yen.food.life授權
圖／IG@yen.food.life授權

美食部落客燕燕分享，只要點一杯50嵐「波霸鮮奶」，再加點兩份混珠，即可完成隱藏版「豹紋珍奶」。以濃郁鮮乳為基底，爆量珍珠塞滿杯，怎麼喝每口都是料，拍起來超壯觀，但密集恐懼症的人可能就要閉眼喝啦！

根據北部售價，波霸鮮奶60元，搭配2份混珠10元，直接一杯就飽。而南部點購中杯波霸鮮奶50元，搭配混珠10元，60起也能享受波霸、珍珠咬到飽，大家亦可根據喜好選擇大杯波霸鮮奶、調整增加的配料，粉絲先收入口袋名單，出門時就近喝一波。

圖／IG@yen.food.life授權
圖／IG@yen.food.life授權

延伸閱讀：

珍煮丹「全品項買2送1」長達一周！3+1夢幻鮮果茶登場，不限量防疫優惠到月底

星巴克「巧克力法式泡芙星冰樂」新登場！父親節蛋糕88折 再送買1送1券

珍奶

相關新聞

密集恐懼症慎入！50嵐也喝得到「豹紋珍奶」　隱藏版點法珍珠咬到飽

台南人氣冰店「清水堂」早前推出喝得到整杯珍珠的「豹紋愛玉鮮奶」引爆熱議，密密麻麻的珍珠讓密集恐懼症大為崩潰，但絕對是咀嚼控的天堂。如今不必到南部，全台也喝得到超夯飲品，網上近期掀起連鎖手搖品牌「50嵐

不只芒果手搖！麻古茶坊也賣「愛文芒果禮盒」　夏季最新鮮伴手禮送到家

繼7月新登場「芒果果粒茶」引發新一波嘗鮮潮，麻古茶坊這回改推伴手禮新品，嚴選台南玉井愛文芒果打造「仲夏芒芒禮盒」，讓大家直接大口開吃芒果手搖真材實料的靈魂本體。禮盒即日起線上限量開賣，免運送到家，送禮

TEA TOP「洛神系列」只有這天買1送1！使用街口支付「全品項享88折」優惠

炎熱的夏季，雖然許多人都持續在家居家辦公，不過偶爾來一杯消暑飲品，絕對是在家抗疫的小確幸。知名手搖品牌「TEA TOP第一味」，繼推出「洛神系列」造成熱賣後，現在更推出「7月8日限定一日」洛神系列買1送1啦，快手刀衝一波吧。

在家半價爽嗑「5L莫凡彼冰淇淋」7種口味！優惠快閃10日，一球只要25元

名牌冰品只懂得哈根達斯嗎？來自瑞士的「莫凡彼冰淇淋」強調100%純天然，平常一球要價120元，如今品牌聯手台中日曜天地OUTLET，打造「5L版本」最狂5折價，讓大家在家也能爽嗑五星級冰品，活動只快閃

大苑子「買一送一」今晚搶先領！新品「鮮桔綠」開賣　28元喝得到

為歡慶20歲生日，主打鮮果手搖的連鎖品牌「大苑子」全新打造古早味新品「鮮桔綠」，7/7正式登場，開賣首日更推出快閃買一送一，今（6）晚8點起就能搶先透過APP線上領取，粉絲們先設定鬧鐘就對了！

COMEBUY「買手搖送維生素C」　春陽茶事「雪淇紅茶」30元開喝

7月防疫生活，就用接力登場的手搖優惠繼續衝刺！春陽茶事即日起推出兩款古早清冰「雪淇冰系列」，除了30元起銅板價開喝，7月底前使用行動支付還享9折；而COMEBUY繼上個月推出土芭樂飲料，7/12則跨界

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。