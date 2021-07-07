密集恐懼症慎入！50嵐也喝得到「豹紋珍奶」　隱藏版點法珍珠咬到飽

台南人氣冰店「清水堂」早前推出喝得到整杯珍珠的「豹紋愛玉鮮奶」引爆熱議，密密麻麻的珍珠讓密集恐懼症者大為崩潰，但絕對是咀嚼控的天堂。如今不必到南部，全台也喝得到超夯飲品，網上近期掀起連鎖手搖品牌「50嵐」隱藏版點法，最低60元就能蒐集打卡同款，珍奶控筆記起來！

圖／IG@yen.food.life授權

美食部落客燕燕分享，只要點一杯50嵐「波霸鮮奶」，再加點兩份混珠，即可完成隱藏版「豹紋珍奶」。以濃郁鮮乳為基底，爆量珍珠塞滿杯，怎麼喝每口都是料，拍起來超壯觀，但密集恐懼症的人可能就要閉眼喝啦！

根據北部售價，波霸鮮奶60元，搭配2份混珠10元，直接一杯就飽。而南部點購中杯波霸鮮奶50元，搭配混珠10元，60起也能享受波霸、珍珠咬到飽，大家亦可根據喜好選擇大杯波霸鮮奶、調整增加的配料，粉絲先收入口袋名單，出門時就近喝一波。

圖／IG@yen.food.life授權

延伸閱讀：

．珍煮丹「全品項買2送1」長達一周！3+1夢幻鮮果茶登場，不限量防疫優惠到月底

．星巴克「巧克力法式泡芙星冰樂」新登場！父親節蛋糕88折 再送買1送1券