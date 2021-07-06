聽新聞
test
0:00 / 0:00
TEA TOP「洛神系列」只有這天買1送1！使用街口支付「全品項享88折」優惠
炎熱的夏季，雖然許多人都持續在家居家辦公，不過偶爾來一杯消暑飲品，絕對是在家抗疫的小確幸。知名手搖品牌「TEA TOP第一味」，繼推出「洛神系列」造成熱賣後，現在更推出「7月8日限定一日」洛神系列買1送1啦，快手刀衝一波吧。
曾獲國家行政院獲頒2019年北市外送服務第一名的TEA TOP第一味，強調除了服務外，各式飲料更是必喝飲品，像是招牌高山青、紫芋西米露、月亮熬奶、當代雙Q與甘蔗青都是人氣飲品推薦。
這回因應夏季全新推出洛神系列，共有3款，像是「翡翠洛神」，採用解油膩的綠茶與洛神巧秒搭配，酸甜適中非常爽口；還有「梅碧洛神」，承襲古早味梅子氣水般，用雪碧風味加上鹹梅子沖泡而成，口感層次豐富；最後的「冰鑽洛神」則把酸梅洛神湯製成冰沙配上寒天晶球，保證消暑。
現在全台門市祭出7月8日當日「買1送1」優惠，只限1天喔。另外現在至TEA TOP第一味官方臉書粉專的指定「街口支付」貼文，點選連結即可馬上領街口券，並在全台門市使用街口支付，即可享有88折優惠喔，不限次數，可多次折抵，值得注意的是，活動只到即日起至7月31日，快把握優惠機會吧！
臉書粉專：https://www.facebook.com/tea.topTW
延伸閱讀：
．21風味館「兩隻半雞」只要315元！「21風味館」一桶炸雞免250元，7月壽星限定67折
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言