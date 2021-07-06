大苑子「買一送一」今晚搶先領！新品「鮮桔綠」開賣　28元喝得到

為歡慶20歲生日，主打鮮果手搖的連鎖品牌「大苑子」全新打造古早味新品「鮮桔綠」，7/7正式登場，開賣首日更推出快閃買一送一，今（6）晚8點起就能搶先透過APP線上領取，粉絲們先設定鬧鐘就對了！

圖／大苑子提供

繼早前上市的「綠袖」、「綠光梅果釀」，大苑子接力研發第三款懷舊系列「鮮桔綠」，金桔與茉香綠的完美組合，加上酸甜梅子，沁涼消暑超上癮，還能重溫復刻滋味。新品大杯售價55元，7/7於全台門市皆可嘗鮮，若搭配買一送一活動，還能28元更低銅板價開喝。只要今天下載大苑子APP成為會員，即可到優惠專區領取買一送一優惠券，7/7當天憑券即享「鮮桔綠」一杯價喝兩杯。優惠券今晚晚間8點開始發放，每人限領2張，數量有限，送完為止。

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