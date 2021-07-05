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星巴克「巧克力法式泡芙星冰樂」新登場！父親節蛋糕88折 再送買1送1券

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

早前韓國爆夯款草莓星冰樂喝不過癮？星巴克7月全新打造「巧克力法式泡芙星冰樂」，外送平台同步上市，而品牌也搶先祭出父親節檔期，凡預購蛋糕享88折，首兩周還可額外獲得買一送一券，咖啡控快超前部署享優惠！

「巧克力法式泡芙星冰樂」中杯145、大杯165、特大杯185元。圖／星巴克提供
「巧克力法式泡芙星冰樂」中杯145、大杯165、特大杯185元。圖／星巴克提供

星巴克以法式草莓泡芙風味星冰樂為靈感，延伸另一款「巧克力法式泡芙星冰樂」，濃郁的香草卡士達醬與牛奶混合成冰沙，底層則為經典摩卡醬，增加些微苦甜風味，上方則擠上綿密香草卡士達鮮奶油、撒上全麥餅乾碎粒，每口都像品味泡芙甜點版飲料。新品將於7/7上市，外送平台也能喝得到，但為維持飲品品質，外送將不提供鮮奶油。

全新6吋法式巧克力千層薄餅、6吋芝麻巧克力蛋糕主打風味濃郁且不甜膩，適合虜獲爸爸的味蕾。圖／星巴克提供
全新6吋法式巧克力千層薄餅、6吋芝麻巧克力蛋糕主打風味濃郁且不甜膩，適合虜獲爸爸的味蕾。圖／星巴克提供

此外，為迎接8月份父親節，父親節預購活動也將開跑，7/7至8/1凡購買父親節指定6吋蛋糕，即可享88折早鳥折扣，品項包含法式巧克力千層薄餅、芝麻巧克力蛋糕、芒果布蕾戚風蛋糕、經典起司蛋糕、檸檬塔及星格脆提袋禮，7/20前結帳時還可獨享好友分享券，優惠可累計，越多盒可獲得越多張買一送一券，兌換期限至8/30。若購買6吋以上冷藏蛋糕乙盒，還可用400元入手購買「星巴克咖啡隨行外帶盒」，現省100元，可提供8至12杯(8oz)每日精選咖啡，為上班族防疫居家必備。

藍色相戀馬克杯、女神提袋7/7起絕美上市。圖／星巴克提供
藍色相戀馬克杯、女神提袋7/7起絕美上市。圖／星巴克提供

而檔期也新推一系列杯款、提袋，此回最吸睛的馬克杯除了有外縣市款式，也推出藍色相戀馬克杯、粉色相戀馬克杯，3款女神提袋中又以「卡其棕女神提袋」及「卡其綠女神提袋」更為貼近經典標誌，簡約設計帶出門也時尚感爆棚，7/7起實體門市及線上門市一併開賣，售完為止。

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