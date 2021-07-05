大苑子「奇異果冰鑽」回歸了！任選3天行動支付享「愛文芒果冰沙」買1送1、掃描發票再抽免費喝

夏季是許多水果的出產旺季，各家手搖飲紛紛推出多款水果口味應戰。這回知名水果手搖飲品牌「大苑子」即日起正式推出「奇異果系列」回歸新品囉，還有即日起連續7天，任選3天用行動支付可享「愛文芒果冰沙」超狂買1送1優惠，快買來回家喝吧！

這回大苑子祭出人氣回歸新品「奇異果系列」，尤其奇異果冰鑽更是人氣必喝的口味之一，嚴選多汁好吃的zespri綠奇異果，再搭配少許蜂蜜，最後在特製成冰沙，完成可以在炎熱夏天消暑一下，另還有微酸甜的「奇異果翡翠」也很好喝喔。兩款新品已於7月5日正式推出囉。

圖／大苑子官網

另外，為了減少錢幣接觸，大苑子還祭出「行動支付買1送1」優惠活動，即日起至7月11日連續7天，只要任選其中3天至全台門市消費任一飲品、冰品、 鮮果、水果點心，且不限消費金額皆即可獲得「愛文芒果冰沙(M)買一送一優惠券」，好康優惠千萬不能錯過。

圖／大苑子官網

最後，即日起至7月15日，只要至門市消費並掃描發票（一天最多兩張），就有機會免費獲得愛文芒果冰沙(Ｍ)喔，快去大苑子試試手氣吧！值得注意的是，防疫期間，務必做好防疫措施再出門喔，保護自己也保護他人！

圖／大苑子官網

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