1元「麥當勞冰淇淋、全家霜淇淋」一日限定！69元哈根達斯迷你杯線上開搶

冰品控在家也能嗨起來！蝦皮購物「77免運節」此次推出超夯冰品1元起特價，攜手家喻戶曉的品牌及超商推祭出4款招牌冰淇淋優惠，其中全家便利商店霜淇淋、麥當勞蛋捲冰淇淋只要1元，百元價位的哈根達斯迷你杯更是下殺至69元，專屬好康一日限定，各大時段快筆記。

圖／麥當勞官網

蝦皮「77免運節」冰品大賞於7/7當天凌晨00:00整點開跑，麥當勞蛋捲冰淇淋、全家霜淇淋、萊爾富小美香草冰淇淋統統只要一元。當中麥當勞冰淇淋搶先於00:00、12:00領軍限量開賣，而原價35元、現省最多的「全家霜淇淋」及萊爾富「小美香草冰淇淋」預計於當日18:00、20:00登場，粉絲要把握。

此外，每回特價都吸引囤貨潮的哈根達斯，迷你杯限時促銷69元，本次於蝦皮推出4個時段，分別是7/7凌晨0點、12:00、18:00及22:00，週三記得設鬧鐘線上搶購，即便首波忘記也能卡位下個時段。提醒大家，下單後系統將於24小時內派發電子票券，憑券於指定期限到店掃碼兌換即可，每人每檔次限購一次，下單上限20筆。

圖／蝦皮購物官網

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