珍煮丹「全品項買2送1」長達一周！3+1夢幻鮮果茶登場，不限量防疫優惠到月底

職人手搖品牌「珍煮丹」7月帶著3款酸甜果茶「戀夏果漾系列」登場，同步加碼夢幻打卡款「胭花芭檸雪沙」回歸，挑戰大家炎炎夏日消暑逸品。而粉絲要筆記的莫過於品牌最新防疫優惠，即日起至7/9外帶享「全品項買二送一」，活動再有「新品杯杯折5元」接力，整個7月都能喝不停。

柳橙翡翠50、百香翡翠/百香青茶40元、葡柚翡翠/葡柚青茶50元，百貨門市售價加5元。 圖／珍煮丹提供

珍煮丹全新鮮果茶嚴選夏季盛產水果，以茉莉綠茶及青茶為基底，打造三款清新鮮果茶冷飲。首波主打「柳橙翡翠」採用高品質的台灣柳丁製成100%純正柳丁原汁，柑橘果香與碧玉茉莉調和出甜而不膩的微酸口感；「葡柚翡翠／葡柚青茶」將新鮮葡萄柚鮮榨成原汁，加入熬製的葡萄柚果露，每口都能吸入葡萄柚果肉，兩款茶款都不失清爽；「百香翡翠／百香青茶」則將香氣馥郁的百香果搭配爽口茶，酸甜滋味令人上癮。

胭花芭檸雪沙中杯限定，僅供冷飲，售價60元，百貨門市65元。圖／珍煮丹提供

除了最新水果手搖，去年熱銷的粉嫩「胭花芭檸雪沙」也正式回歸，紅心芭樂與檸檬原汁的組合打製成綿密雪沙，珊瑚粉視覺更是讓大家在家也能拍美照。而配合三級疫情警戒，珍煮丹祭出新優惠，即日起7/9前只要加入品牌官方LINE賬號並綁定會員，即可領取「買二送一折價券」，活動期間至全台門市外帶即可享任3杯折50元，想要新品搭經典珍奶、泰式奶茶都適用，最高折抵50元，每人限購一組。

此外，7/10至7/31則有LINE會員「戀夏果漾新品杯杯折五元」嘗鮮優惠，最低35元就能開喝，每人每單不限購買杯數，療癒在家上班或居家防疫的憂鬱心情。

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