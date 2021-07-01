康青龍「蠟筆小新」杯超吸睛！蜜桃口味新上市、線上點餐9折，限定店還有冰茶系列買1送1

康青龍與經典卡通人物「蠟筆小新」聯名啦！一口氣共推出7款週邊商品，除了有專屬蠟筆小新手搖杯外，還搭配推出全新視覺飲品「蜜桃由美」，透過線上點餐還能享有滿百直接9折優惠，快來收藏吧！

圖／康青龍人文茶飲臉書粉專

「康青龍」是主打堅持手作的手搖飲品牌，強調製作各式好茶，多元化的特色飲品是康青龍的特色，也常常因應各式節慶推出創新的飲品。

這回與蠟筆小新推出新上市飲品「蜜桃由美」，用熬製的水蜜桃醬作為口為基底，再放置入口即化的新鮮水蜜桃果肉，除此之外還有配角蘋果片與金萱茶凍的層次搭配，喝起來濃郁的蜜桃香與果凍的絕妙搭配，非常夢幻，很適合夏季飲用。現在線上點餐滿100元還能直接享有9折優惠，若首次註冊App使用還可以折抵5元喔。

圖／康青龍人文茶飲臉書粉專

另外周邊商品也是非常吸睛，包含口罩「本口納納」收納夾、「水圓吸子」卡卡吸管、「美袋子」杯套、「夏野」塑佳代與回歸款的「伴著植樹」樂享杯與阿布寬「帆布袋」，其中UDN小編非常推薦可以購入口罩「本口納納」收納夾，疫情期間，好的口罩收納是非常重要的，可以保護口罩外還能乾淨收納，歡迎入手收藏喔。

圖／康青龍人文茶飲臉書粉專

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值得一提的是，需消費任一飲品即可加購任一件聯名商品，目前全台門市及康青龍線上點餐系統都可以買到「蜜桃由美」及聯名周邊商品喔，建議防疫期間多使用線上系統（線上定購還有優惠價）。最後，康青龍蘆洲長安店日前為了歡慶週年，7月2日至7月4日特地推出冰茶系列（橙香風味冰茶與吉嶺冰茶）買1送1。更多蠟筆小新資訊請鎖定臉書粉專。

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康青龍

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