大口冰淇淋在家迎戰夏天！ 十大電商「網購冰淇淋品牌」本土經典封王

一口冰淇淋上天堂～

每到夏天我要去海邊！欸欸等一下，正值新冠疫情期間，先不要衝太快，待在家吹冷氣、大口冰淇淋也能享受夏天的美好滋味啊～

現在電商網購超發達，隨手隨點商品送到家，減少接觸又省去出門流汗麻煩，一口冰淇淋融化在嘴裡，簡直是夏天裡最棒享受，現在就乖乖待在家跟著《DailyView網路溫度計》一起用《KEYPO大數據關鍵引擎》幫你篩選，現在各大電商平台中，有哪些熱門的冰淇淋品牌，快跟著往下看，選好手刀下單，跟著小編冰爽一夏！

image source:莫凡彼instagram

NO. 10Pols Taiwan

﻿包裝印著一隻北極熊，來自北歐知名品牌Pols可說是當地人人必吃的童年滋味，使用當地高優質新鮮牛奶製作，強調成分天然、口感滑順、香氣濃郁，除了推出純桶裝冰淇淋還有鬆餅杯、牛奶杯、酥脆杯等搭配，口感變化多，草莓蛋糕白巧克力冰淇淋甜而不膩，巧克力跟香草口味加入脆片跟榛果仁，增加更多口感，是必嘗試經典款，喜歡新鮮可以試試看粉色泡泡糖口味，讓你吃了少女心滿滿。

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NO 9雪坊精品優格

來自台灣的本土品牌，創辦人以兩個孩子的健康為出發點，打造自然健康好味，除了優格產品受到歡迎，其產出的低糖益生菌也很受到爸媽族支持，挑嘴的小朋友可以試試看他們家的優格冰淇淋，每一口都富含好菌跟纖維、鈣質等健康元素。

強調只有4.5%左右低脂肪與130大卡左右的低熱量，讓你可以放心跟全家人一起吃，口味以莓果類酸甜水果為主。

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NO. 8百吉冰淇淋

旗下蘇打棒棒冰可說是孩子們的暑假共同回憶，除了清涼滋味，百吉推出的喜客冰淇淋有別於童年回憶，低調黑色包裝更顯奢華，檸檬乳酪口味超特別，起司味跟恰到好處的酸味很平衡，價格高貴不貴很適合小資族的小確幸，近年他們新推出的啤酒風味冰淇淋，使用台灣在地嚴選啤酒作為原料，酒精含量低於 0.4%，屬於一般類食品，微啤酒風味不怕醉，適合酒鬼的無負擔甜點。

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image source: poki

NO.7FITYO低卡低脂冰淇淋

夏日想要大嗑冰淇淋，又想維持窈窕身材？你可以選擇來自香港品牌的FITYO，強調低卡路里比市面上的冰淇淋少了一半，低脂又低糖，家庭號一整桶也才300卡不到，重要的是蛋白質含量更高，美味不減，口味也很多，從原味優格到焦糖海鹽、巧克力都有，超級適合想吃冰減肥族群品嚐，或是有在增肌的健身人士，罪惡感超低，網友推薦搭配水果一起食用，清爽感增加，滿足度暴增。

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NO.6義美冰淇淋

﻿曾被網友讚為良心台灣企業的義美食品，不僅有實體店面，販賣眾多高CP值食品，如銅板價紅茶、豆漿都大受歡迎，旗下冰品類產品如盒裝銅鑼燒冰淇淋、餅乾冰淇淋，也是許多吃貨網友冰箱必囤，先前推出珍珠奶茶冰淇淋也同樣很夯，珍珠Q彈不硬，奶茶味足料不少，在Dcard 美食討論板上引起討論「好吃到我們家回購4、5次」經典口味則是香草制霸，成為夏日冰淇淋市場的平價本土品牌。

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NO.5杜老爺

旗下曠世奇派是許多人的雪糕首選，價格不貴品質又好，強調使用紐奧長年放牧戶外，天然環境、運動量足的牛奶，製成「勞斯萊斯級」鮮奶粉作為原料，在台也經營有數十年，桶裝冰淇淋口味眾多，從經典香草、巧克力等常見經典口味，到酒釀櫻桃、玫瑰鹽焦糖巧酥等充滿精緻奢華口感都有，近期他們推出有餡料的桶中冰淇淋如黑糖珍奶跟紅豆麻糬也超受歡迎！

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image source: 杜老爺

NO. 4莫凡彼Mövenpick

來自歐洲好滋味，秉持瑞士工匠精神，強調100%天然原料，楓糖核桃、經典巧克力、香草等等受到許多網友喜愛，跟許多餐廳配合的莫凡彼，更成為不少人用餐的挑選標準呢！綿密口感與紋理細緻，清甜滋味一口嚐下能讓人將煩惱拋之在後，許多懂吃網友冰箱必備，想撿便宜的可以下訂即期良品，最長還可以再放半年，追劇配上冰淇淋，包準一回神就吃光，還有什麼比這更享受的呢？

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NO.3明治冰淇淋

說到吃冰日本人可不會輸，不管是夏日還是寒流，他們都喜歡來一口冰淇淋療癒身心，日本人氣美食明治冰淇淋在台灣也同樣受歡迎，網友最愛它的濃濃奶味，搭配奶酥或是草莓起司系列，讓人一口上天堂，酸甜恰到好處草莓口味以及濃郁不膩抹茶也討論度頗高，現在不用出門冒著染疫風險，動動手指也可以品嘗到這些神仙滋味，有網友推薦將牛奶口味放入氣泡水同樣很美賣！

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image source: meiji

NO.2哈根達斯Häagen-Dazs

每天辛苦工作想犒賞自己的辛勞，趁這炎炎夏日，來幾口超美味冰淇淋，選擇哈根達斯絕對不會出錯！來自美國強調頂級鮮奶油、牛奶、砂糖與雞蛋等原料，創造出細緻口感，不論是迷你品脫杯、雪糕還是甜筒，都超受網友歡迎，其中「巧克力」討論度超高，有網友推薦塗上吐司，加上水果滋味超讚，新推出夏日調酒風味，口味眾多讓人每種都想要，網購多入組合讓你今夏吃好吃滿！

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NO.1小美冰淇淋

薑是老的辣，冰淇淋還是本土老品牌最好！小美冰淇淋陪伴台灣人走過76個年頭，經典招牌香草口味，已成為許多人夏日甜蜜滋味首選，不僅杯裝好拿好分裝，桶裝也是網購熱銷款，先前推出的珍奶雪糕更是紅到歐美去，使用紐澳純淨乳源，香甜滑順的口感，更有許多網友分享內行吃法，可以加冰紅茶一起吃，或是捏碎的OREO、巧克力果醬等攪拌至光滑，各種隱藏吃法讓美味再升級，話題度不滅，堪稱神級平價國民冰品。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年06月19日至2021年06月18日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『電商網購冰淇淋品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



