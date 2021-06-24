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春水堂「買一送一」！5款人氣飲品半價喝、外帶全品項享8折

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

許多民眾來到春水堂，總是要點杯珍珠奶茶、功夫麵、以及各式各樣的滷味小點心，享受一頓美味的下午茶時光，而這次因應防疫春水堂除了推出外帶8折優惠，還有分地區的隱藏版飲品優惠活動，讓喜愛春水堂的民眾在家防疫也可以享受美味！

▲圖片來源：春水堂 Chun Shui Tang
▲圖片來源：春水堂 Chun Shui Tang

▲圖片來源：春水堂 Chun Shui Tang
▲圖片來源：春水堂 Chun Shui Tang

即日起至春水堂北桃竹分店，可享養生系「黑芝麻鮮奶茶」不限冷熱、容量外帶68折的優惠，另外竹北店、桃園藝文店、大直店更有獨家「靜岡抹茶檸檬」買一送一的優惠活動，抹茶控可千萬不要錯過！而中南部的民眾到店外帶消費滿額388元，即可參與「紅豆鮮奶茶、珍珠紅豆鮮奶茶、黑芝麻鮮奶茶、OATLY燕麥蕎麥鮮奶茶」買一送一活動，任選一口味加購，最高現省180元，優惠限外帶、售完為止，且不能與其他優惠合併使用。

▲圖片來源：春水堂 Chun Shui Tang
▲圖片來源：春水堂 Chun Shui Tang

▲圖片來源：春水堂 Chun Shui Tang
▲圖片來源：春水堂 Chun Shui Tang

春水堂外帶優惠

餐點外帶自取優惠

活動內容：即日起至6/28，全品項自取外帶享8折優惠(防疫餐盒、茶葉、茶具、外送平台恕不適用)

滿額享買一送一

活動分店：中南區分店限定

活動日期：6/19起，售完為止

活動內容：自取外帶單筆消費滿388元，加購下列飲品享買一送一

活動品項：紅豆鮮奶茶、珍珠紅豆鮮奶茶、黑芝麻鮮奶茶、燕麥蕎麥鮮奶茶

指定飲品68折

活動分店：北桃竹分店限定

活動日期：6/19起，售完為止

活動內容：「黑芝麻鮮奶茶」自取外帶68折，不限容量、冷熱

靜岡抹茶檸檬買一送一

活動分店：竹北店、桃園藝文店、大直店

活動日期：6/19起，售完為止

活動內容：「靜岡抹茶檸檬」自取外帶享買一送一


延伸閱讀>>【懶人包】台中地區美食外帶優惠資訊

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