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春水堂「買一送一」！5款人氣飲品半價喝、外帶全品項享8折
許多民眾來到春水堂，總是要點杯珍珠奶茶、功夫麵、以及各式各樣的滷味小點心，享受一頓美味的下午茶時光，而這次因應防疫春水堂除了推出外帶8折優惠，還有分地區的隱藏版飲品優惠活動，讓喜愛春水堂的民眾在家防疫也可以享受美味！
即日起至春水堂北桃竹分店，可享養生系「黑芝麻鮮奶茶」不限冷熱、容量外帶68折的優惠，另外竹北店、桃園藝文店、大直店更有獨家「靜岡抹茶檸檬」買一送一的優惠活動，抹茶控可千萬不要錯過！而中南部的民眾到店外帶消費滿額388元，即可參與「紅豆鮮奶茶、珍珠紅豆鮮奶茶、黑芝麻鮮奶茶、OATLY燕麥蕎麥鮮奶茶」買一送一活動，任選一口味加購，最高現省180元，優惠限外帶、售完為止，且不能與其他優惠合併使用。
春水堂外帶優惠
餐點外帶自取優惠
活動內容：即日起至6/28，全品項自取外帶享8折優惠(防疫餐盒、茶葉、茶具、外送平台恕不適用)
滿額享買一送一
活動分店：中南區分店限定
活動日期：6/19起，售完為止
活動內容：自取外帶單筆消費滿388元，加購下列飲品享買一送一
活動品項：紅豆鮮奶茶、珍珠紅豆鮮奶茶、黑芝麻鮮奶茶、燕麥蕎麥鮮奶茶
指定飲品68折
活動分店：北桃竹分店限定
活動日期：6/19起，售完為止
活動內容：「黑芝麻鮮奶茶」自取外帶68折，不限容量、冷熱
靜岡抹茶檸檬買一送一
活動分店：竹北店、桃園藝文店、大直店
活動日期：6/19起，售完為止
活動內容：「靜岡抹茶檸檬」自取外帶享買一送一
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