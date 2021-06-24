春水堂「買一送一」！5款人氣飲品半價喝、外帶全品項享8折

甜點控被燒到了！繼3月首推「草莓生乳酪蛋糕」後引起轟動，好市多夏季全新打造「藍莓生乳酪蛋糕」，消息一出讓網友一面倒直呼「看起來好好吃」，實際也有人嘗鮮後給予高評價，盛讚不酸也不甜膩，不愛吃甜食的人也會

2021-06-23 12:07