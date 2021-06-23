芋頭控在家喝到爽！936ml大容量版「光泉芋頭牛乳」開賣，家樂福、愛買搶先登場

呼叫芋頭控！光泉調味乳飲系列為許多人經典必買飲料之一，日前品牌也嚴選台灣在地食材打造「木瓜牛乳」、「綠豆沙牛乳」等經典風味，最新「台灣芋頭牛乳」上市後更是虜獲粉絲芳心，引發一陣開箱打卡潮。如今品牌將熱銷新品再升級，新推936ml家庭裝版本，每罐只要77元銅板價，讓大家買回家喝個過癮，即日起於家樂福、愛買搶先開賣。

圖／光泉提供

光泉「台灣芋頭牛乳」採用台灣在地大甲芋頭，以綿密真實芋泥搭配光泉牛乳，強調乳含量50%以上，不使用芋頭粉、鮮奶油，亦不添加色素，以呈現道地風味，還能感受猶如現打鮮奶果汁的口感。除了375ml經典包裝，品牌全新釋出防疫必備款，更大容量的936ml不論獨享喝到飽或一家人分享都更為合適，每瓶77元，份量、CP值同步升級，即日起於家樂福、愛買登場，全聯與大潤發也會陸續鋪貨。

圖／光泉提供

若傾向便利的尺寸，經典款375ml「台灣芋頭牛乳」售價38元，目前於全家、萊爾富、OKmart及4大量販通路上市，居家網購也能買得到，官方還建議可搭配芋圓、冰品，變換出新吃法，芋頭愛好者別錯過。

延伸閱讀：

．60元「哈根達斯」限時3天！超商任選5杯299 7-11、全家3大優惠必收

．好市多「藍莓生乳酪蛋糕」邪惡甜點新登場！剖面滿滿藍莓 網讚不膩口