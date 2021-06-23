好市多「藍莓生乳酪蛋糕」邪惡甜點新登場！剖面滿滿藍莓　網讚不膩口

甜點控被燒到了！繼3月首推「草莓生乳酪蛋糕」後引起轟動，好市多夏季全新打造「藍莓生乳酪蛋糕」，消息一出讓網友一面倒直呼「看起來好好吃」，實際也有人嘗鮮後給予高評價，盛讚不酸也不甜膩，不愛吃甜食的人也會愛。

圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」

好市多日前新推「藍莓生乳酪蛋糕」，單看包裝全白一片以為平平無奇，剖面照卻十分誘人，上層為酸奶，內部包滿藍莓乳酪餡及一顆顆小藍莓果肉，底部則為奶油香餅乾屑，售價399元。

新品資訊曝光於Costco好市多商品經驗老實說社團後，立馬掀起熱議，許多網友紛紛留言「有點心動」、「看起來好好吃，期待有人開箱」、「好吃嗎？我超愛藍莓的」。貼文也釣出會員分享，「我看著它猶豫3秒就帶回家，然後現在只剩三分之一而已」、「買了，酸甜不膩，好吃」、「蠻好吃的！冷凍起來更好吃」至於大部分人關心的酸甜程度，有人回應「乳酪蛋糕本人不會酸」，但能吃到藍莓果肉的水果甜酸，整體吃起來也不會甜膩，看來近期補貨日有採購的新目標了！

圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」Yu Yu

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