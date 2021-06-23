快訊

【疫情這堂課】寶瓶文化社長朱亞君：疫情讓生命回到基本面，也看到社會醜惡

北農送貨司機自摔送醫確診 發燒吃退燒藥一個多月沒就醫

60元「哈根達斯」限時3天！超商任選5杯299　7-11、全家3大優惠必收

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／哈根達斯官方臉書、圖／7－ELEVEN提供
圖／哈根達斯官方臉書、圖／7－ELEVEN提供

小資冰控們預備備！著名冰淇淋品牌Häagen-Dazs哈根達斯人氣極高，但偏高檔價位卻總是讓許多省錢族卻步，如今超商聯手哈根達斯祭出一連串限定優惠，其中最狂的莫過於隱藏版「5杯任選299元」，最高現省276元比半價更划算，炎炎夏日就用優惠冰品一起居家抗疫吧！

圖／7－ELEVEN提供
圖／7－ELEVEN提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全台7-11門市將於6/25至6/29推出5日促銷，活動期間購買哈根達斯迷你杯，即享「2杯139」特價，口味不限，代表微醺系新品「萊姆莫希朵調酒雪酪」、「鳳梨可樂達調酒冰淇淋」也能輕鬆入手。而只要於優惠首三日6/25、6/26、6/27使用ICASH卡、ICASH PAY、OPEN錢包任一大電子支付，即可獨享5杯299元特價，每杯原價105元至115元的迷你杯「平均不到60元」，絕對是最佳囤貨期。

圖／哈根達斯官方臉書
圖／哈根達斯官方臉書

此外，全家便利商店LINE會員亦有專屬好康，6/30至7/4同享哈根達斯迷你杯「任2件139元」，品項包含芒果、哈密瓜、巧克力、淇淋巧酥及2款調酒風味，一共6款夏季人氣口味，讓大家小七活動結束可再接力。而7/13前購買哈根達斯任一品脫配雪糕，則有309元優惠價，筆記下時間到家附近超商補貨吧！

延伸閱讀：

星巴克「草莓泡芙星冰樂」首度登台！全新4大新飲品搶先看

CoCo隱藏版「泰奶摩摩喳喳」限定開賣！舒油頭「第2杯半價」到7月

IG瘋洗版「拉麵布丁」超古錐！最有梗防疫甜點還附荷包蛋、醬油

冰品 超商 冰淇淋

相關新聞

好市多「藍莓生乳酪蛋糕」邪惡甜點新登場！剖面滿滿藍莓　網讚不膩口

甜點控被燒到了！繼3月首推「草莓生乳酪蛋糕」後引起轟動，好市多夏季全新打造「藍莓生乳酪蛋糕」，消息一出讓網友一面倒直呼「看起來好好吃」，實際也有人嘗鮮後給予高評價，盛讚不酸也不甜膩，不愛吃甜食的人也會

60元「哈根達斯」限時3天！超商任選5杯299　7-11、全家3大優惠必收

小資冰控們預備備！著名冰淇淋品牌Häagen-Dazs哈根達斯人氣極高，但偏高檔價位卻總是讓許多省錢族卻步，如今超商聯手哈根達斯祭出一連串限定優惠，其中最狂的莫過於隱藏版「5杯任選299元」，最高現省

司康控一次滿足！KKday攜手「甜點控」網羅全台8間人氣「司康名店」限量開賣「思康．司康禮盒」

KKday攜手全台第一個甜點電商平台「甜點控」線上開賣限量「思康．司康禮盒」，集結台北、嘉義、台南、高雄與花蓮8家司康名店，精選最具店家特色與靈魂的8種口味，讓大家宅家防疫也能一次品嚐來自台灣各地的超完美司康！

CoCo隱藏版「泰奶摩摩喳喳」限定開賣！舒油頭「第2杯半價」到7月

夏季防疫可不能少了消暑手搖！CoCo繼帶著「楊枝甘露搖搖凍」、「金鳳水果茶」回歸，日前也祭出隱藏版飲料，以泰式綠奶茶為基底打造「金鳳摩摩喳喳」，感受舌尖上的泰國；另一網美系手搖品牌「舒油頭」則推出主打

夏天就要喝「芒果手搖飲」！外送買1送1、全品項8折，集點還可以免費喝

夏天到了，除了消暑西瓜之外，最熱門就屬於「芒果」了！因應芒果季的到來，手搖飲料品牌紛紛推出相應的飲料應戰。這回「呦窩創意飲品UWU」正式推出超狂「芒果系列買1送1啦」，使用外送平台還有檸檬紅茶與青檸蘋果氣泡飲買1送1喔，快一起來瞧瞧吧！

最新客製化手搖「蔦日子」買2送1到月底！首創蔦口令奶茶、冰球檸檬飲好消暑

酷暑難耐，手搖飲成了另類救贖，全新品牌「蔦日子」日前插旗台北信義區，以首創的蔦口令奶茶為出發，讓粉絲可自由選擇風味、茶底、濃度及配料，試營運期間更祭出買二送一、千元周邊商品免費抽活動，在地粉絲6/30

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。