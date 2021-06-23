60元「哈根達斯」限時3天！超商任選5杯299 7-11、全家3大優惠必收
小資冰控們預備備！著名冰淇淋品牌Häagen-Dazs哈根達斯人氣極高，但偏高檔價位卻總是讓許多省錢族卻步，如今超商聯手哈根達斯祭出一連串限定優惠，其中最狂的莫過於隱藏版「5杯任選299元」，最高現省276元比半價更划算，炎炎夏日就用優惠冰品一起居家抗疫吧！
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全台7-11門市將於6/25至6/29推出5日促銷，活動期間購買哈根達斯迷你杯，即享「2杯139」特價，口味不限，代表微醺系新品「萊姆莫希朵調酒雪酪」、「鳳梨可樂達調酒冰淇淋」也能輕鬆入手。而只要於優惠首三日6/25、6/26、6/27使用ICASH卡、ICASH PAY、OPEN錢包任一大電子支付，即可獨享5杯299元特價，每杯原價105元至115元的迷你杯「平均不到60元」，絕對是最佳囤貨期。
此外，全家便利商店LINE會員亦有專屬好康，6/30至7/4同享哈根達斯迷你杯「任2件139元」，品項包含芒果、哈密瓜、巧克力、淇淋巧酥及2款調酒風味，一共6款夏季人氣口味，讓大家小七活動結束可再接力。而7/13前購買哈根達斯任一品脫配雪糕，則有309元優惠價，筆記下時間到家附近超商補貨吧！
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