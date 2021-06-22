CoCo隱藏版「泰奶摩摩喳喳」限定開賣！舒油頭「第2杯半價」到7月

夏季防疫可不能少了消暑手搖！CoCo繼帶著「楊枝甘露搖搖凍」、「金鳳水果茶」回歸，日前也祭出隱藏版飲料，以泰式綠奶茶為基底打造「金鳳摩摩喳喳」，感受舌尖上的泰國；另一網美系手搖品牌「舒油頭」則推出主打茶品天天「第二杯半價」優惠，讓大家居家也能獨享對味奶茶。

圖／CoCo臉書專頁

CoCo全新甜點級飲料「金鳳摩摩喳喳」採用泰國第一品牌手標綠奶茶為茶湯，混搭椰奶增添風味，再加上金鑽鳳梨丁、椰果、西谷米及波波晶球，豐富配料讓咀嚼控也能大滿足。中杯售價75元，全台共73家門市供應，6/24前若使用官方LINE線上訂購，可領取共5張10元折價券，全品項皆適用，6月底滿額150元則現折30元，粉絲要把握。

圖／舒油頭臉書專頁

而「舒油頭」則推出第二杯半價外帶優惠，6/27前為「松瀧岩舒醒奶茶」，6/28至7/4品項為「桂花四季春奶茶」、7/5至7/11點購「舒醒白雪凍」亦有第二杯5折優惠，爽口滋味療癒炎炎夏日。完全不想出門點滿5杯可享外送服務，透過外送平台foodpanda還有滿150享8折的長期優惠，截至9/30都能喝一波！

延伸閱讀：

．台北最新手搖「蔦日子」買2送1到月底！首創蔦口令奶茶全面客製化

．好市多「日本柚子酒」回歸！一瓶只要599，2款高口碑水果酒喝法推薦