2顆布丁不過癮？85度C「爆料鮮奶茶」芋泥＋紫米＋地瓜芋圓四重享受吃到飽

連鎖品牌「85度C」早前新推超狂飽足系「兩顆布丁冰沙」、「芋泥布丁冰沙」備受好評，如今再推最新力作「爆料鮮奶茶」，集結超火紅配料芋泥、紫米、雙色地瓜芋圓，一杯堪比吃到飽的飲料，咀嚼控一定會愛。

爆料鮮奶茶、爆料烏龍鮮奶茶售價大杯（冰）＆中杯（熱）75元；爆料英式奶茶大杯（冰）＆中杯（熱）65元。圖／85℃官網

85度C全新推出爆料系列，分別以烏龍鮮奶茶、經典鮮奶茶及英式奶茶為基底，加上四種豐富配料，打造出三款霸氣新品，挑戰大家防疫消暑聖品。每杯飲品茶湯濃郁風味搭配綿密芋泥、養生紫米及Q彈的小芋圓、地瓜圓，一口吸入滿嘴都是料，夏天開喝更為沁涼滿足。茶控另有茶香馥郁「炭焙烏龍茶」大杯不限冷熱只要30元，銅板價新選項先收藏，採用APP線上訂餐外帶外送更方便。

「兩顆布丁冰沙」和「芋泥布丁冰沙」5月推出後吸引許多人嘗鮮。圖／85℃提供

而平時以布丁奶茶收穫不少人氣的85度C，特別推出「兩顆布丁冰沙」和「芋泥布丁冰沙」，尤其「兩顆布丁冰沙」以整顆布丁打成冰沙，上方再加一整顆布丁，內行饕客還會加價10元黑糖珍珠加倍升級口感，布丁控絕對要收入夏季必喝口袋名單。

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