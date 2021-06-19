滴妹手搖飲「再睡5分鐘」開放外送！滿200全品項9折，楊枝甘露新品在家也能喝

不到台北車站、免排隊也能喝到人氣飲料！受封「YouTuber界珍奶女神」的滴妹去年於台北創立「再睡5分鐘」手搖飲品牌，開賣後成為爆夯朝聖地，時隔一年仍人氣不減。如今因應全台三級防疫警戒，「再睡5分鐘」日前首度提供外送服務，全台3家門市已同步於外送平台foodpanda上架，截至6/28更推出滿額200「全品項9折」好康，粉絲免出門開喝！

圖／編輯葉穎樂攝

「再睡5分鐘」主打一系列鮮奶、歐蕾、厚奶蓋飲品，其中「日安紅珍珠歐蕾」、「黑糖珍珠好濃鮮奶」、限定「香芋啵啵」等都為開幕至今的暢銷品項。除了線上預訂外帶自取，即日起也可透過foodpanda訂購滴妹手搖，6/28前單筆消費滿200元，輸入折扣代碼「NT200」還享「全品項9折」。

值得一提的是，為保留最佳風味，品牌特別為外送客製「小咖專屬奶蓋杯」，額外承裝「招牌棉被 厚奶蓋系列」的大份量奶蓋，收到飲品後只要將奶蓋杯上下均勻搖晃五秒後，再將奶蓋淋於飲料即可還原現泡風味。每一組外送訂單也放有專屬小卡，列出各系列飲品飲用說明書及當天飲品製作人員的健康狀態，讓大家宅家喝得更為安心。

圖／再睡5分鐘臉書專頁

另外，品牌近期全新打造夏季必備「楊枝甘露」，嚴選當季鮮甜芒果及葡萄柚果粒，搭配金鳳烏龍茶特製手工茶凍，最後再淋上獨家研椰奶奶蓋，新版港式美味準備搶攻芒果控夢幻消暑逸品地位，即日起外帶外送都能嘗鮮，季節限定要把握。

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