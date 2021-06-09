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COMEBUY土芭樂手搖「芭樂檸檬綠、芭樂多多」回歸！20週年再送一年喝到飽

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／COMEBUY提供
圖／COMEBUY提供

粉絲等到了！連鎖飲料品牌「COMEBUY」獨有的「土芭樂手搖」採用台灣特有品種製成，豐富維他命C及清爽風味備受喜愛。如今土芭樂系列暌違三年即將於6/16正式回歸，準備用古早味的「芭樂檸檬綠」、「芭樂多多」陪伴大家的防疫生活。

芭樂檸檬綠大杯65元；芭樂多多大杯85元、中杯65元。圖／COMEBUY提供
芭樂檸檬綠大杯65元；芭樂多多大杯85元、中杯65元。圖／COMEBUY提供

COMEBUY此次攜手雲林果農，嚴選台灣特有品種土芭樂打造新品，「芭樂檸檬綠」以土芭樂原汁調入茉莉綠茶與檸檬，甘甜果香搭配茶韻清爽升級，而「芭樂多多」則保留土芭樂輕盈青澀口感，搭配養樂多調配出酸甜風味，尤其炎炎夏日飯後來一杯最解膩。

芭樂多多大杯85元、中杯65元；芭樂檸檬綠大杯65元。圖／COMEBUY提供
芭樂多多大杯85元、中杯65元；芭樂檸檬綠大杯65元。圖／COMEBUY提供

此外，因應20週年，品牌特別舉辦「精彩二十素人代言」活動，6/25前完成報名、最後將選出最具代表的COMEBUY代言人，並獨得「一年份飲料VIP貴賓券」365張，總價值18250元，全年喝好喝滿。另外，所有參與的粉絲也有機會獲得800元經典合作大禮包，詳情說明以官方臉書為準。

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