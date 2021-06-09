肯德基「ㄎㄎ珍奶」回歸！全新白玉、咖啡凍更Q爽，29元喝法比買1送1更便宜

肯德基去年6月首推「ㄎㄎ珍珠奶茶」，掀起一波炸雞配珍奶的熱潮，今年同檔期再出力作，打造「ㄎㄎ白玉珍奶」、「QQ黑磚奶茶」，更祭出多種嘗鮮優惠，其中低調上線的「第二杯半價」活動今早開賣後火速售罄，但其實還有更超值的29元買法，比原價65元的新品買一送一更划算，手搖控快筆記。

圖／肯德基官網

肯德基「ㄎㄎ白玉珍奶」及「QQ黑磚奶茶」以香醇奶茶為基底，配料則改為更為清爽的白玉，以及口感滑順的咖啡凍，全新組合讓咀嚼控喝起來更為上癮。兩款單杯原價65元，但其實只要點購任一「99元雞勵套餐」、「個人獨享餐」或「重量級XL餐」，即可用「29元」加價購更換成珍奶，超值限定優惠一次滿足想吃快餐和嘗鮮的慾望。

圖／肯德基官網

不僅如此，官方本回同步釋出99元「奶雞絕配餐」，咔啦脆雞尬「ㄎㄎ白玉珍奶」或「QQ黑磚奶茶」比單點現省24元，雞肉也可更換成上校薄脆雞，作為最新款居家防疫下午茶。值得一提的是，奶茶系列也悄然推出「第二杯半價」好康，任兩杯只要98元，若於門市點餐還可寄杯，8/31前完成自取即可。不過截至目前官網呈現完售狀態，大家可在家隨時官網，若近期正好打算到家中鄰近門市點餐自取，也可現場詢問碰碰運氣。

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