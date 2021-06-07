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52層餅皮疊高高！台南最夯「千層101」開放整顆帶回家、全品項外帶9折

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@rose.eat_tainan授權、DOU MAISON 兜空間官方臉書
圖／IG@rose.eat_tainan授權DOU MAISON 兜空間官方臉書

居家防疫可不能少了糖分！台南有家備受網友社群洗版的甜點朝聖地「兜空間」，販售的千層蛋糕塔皮高達52層，被形容宛如「千層界101」，成為近年打卡主人公。如今因應三級疫情警戒，店內開放全品項「外帶9折」，尤其大家最愛的千層蛋糕也能整顆帶回家，作為與家人共享的最強抗疫亮點。

圖／IG@rose.eat_tainan授權
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位於林百貨旁的複合式店面「兜空間」集結服飾品牌、藝廊、文創商品及輕食等元素，其中一樓處的「le lobby」因超高千層蛋糕吸引許多人慕名二訪。經典楓糖風味的千層蛋糕層層夾入滑順奶油與甜蜜楓糖抹醬，一刀切下可爽吃52層蛋皮超過癮，搶眼視覺更療癒，偶爾也會有抹茶、芝麻等限量口味，另有提拉米蘇蛋糕亦屬人氣必吃。

圖／IG@rose.eat_tainan授權
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目前店家祭出全品項外帶9折優惠，當日甜點搭配飲料的精選套餐原價介於260至280元，千層也提供整顆外帶服務，8吋原味楓糖千層售價1600元，味道不輸Lady M，價格卻相對親民。由於每日純手工製作，提醒大家於兩天前預訂為佳，才能順利帶回家開嗑防疫甜點。

圖／DOU MAISON 兜空間官方臉書
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DOU MAISON兜空間

地址：台南市中西區中正路33號

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