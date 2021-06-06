大苑子最強視覺「火龍果手搖」還有芒果肉！用對行動支付「飲品免費喝」

絕美手搖來襲！全台居家防疫的第三個週末即將結束，大苑子特別選在6/7於全台門市推出「火龍果系列飲品」，一口氣用3款搶眼視覺的水果飲，幫大家揮別憂鬱星期一順便消暑。

火龍果翡翠售價65元、百變火龍冰沙80元、仲夏戀習曲售價110元。圖／大苑子提供

6月迎來火龍果盛產季，大苑子推出3大系列手搖，其中最受矚目的「仲夏戀習曲」除了以台灣道地履歷火龍果冰沙為基底，還加入了當季愛文芒果，雙重水果霸主與漸層高顏值為亮點必喝。另一「火龍果翡翠」則以茉香綠茶湯搭配火龍果，加入些微愛玉，清爽風味每年登場備受喜愛；沁涼路線的「百變火龍冰沙」也同步回歸，讓大家每口都能喝到綿密口感。

仲夏戀習曲吃得到愛文芒果果肉，艷紅、橘黃組合超吸睛。圖／大苑子提供

3大新品將於6/7正式上市，而為鼓勵民眾減低接觸、使用行動支付，大苑子推出限時回饋，即日起至6/14，凡在門市使用大苑子APP內「信用卡自動加值」乙次以上，即可於6/15獲得APP招待券，免費兌換一杯「愛文芒果冰沙」，芒果控必收。

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