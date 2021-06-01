8大咖啡手搖「買1送1」6月防疫優惠！外送星巴克買1送1、珍煮丹買1+1杯，還有咖啡買1送2

6月首日就用防疫「買一送一」懶人包補充元氣！全台疫情嚴峻期間，各大餐飲一律禁內用，外帶、外送優惠成了民眾難得的小確幸。今天為大家整理8大品牌好康，熟悉的手搖萬波、珍煮丹乃至星巴克外送即享買一送一，外帶最高還有咖啡買一送二、買三送三，超狂系列快收藏。

｜手搖｜

TEATOP第一味：洛神新品買一送一（6/7）

圖／TEA TOP 第一味臉書專頁

主打在地好茶的「TEATOP第一味」6月推出洛神系列新品，酸甜清爽風「翡翠洛神」、雪碧加鹹梅子提味的「梅碧洛神」或冰沙口感的「冰鑽洛神」都為高顏值漸層色系，即日起於台中17家門市及台北南港昆陽門市搶先試賣，官方也預計於6/7在18家門市加碼「買一送一」優惠，適合附近民眾外帶回家嘗鮮。值得一提的是，TEATOP第一味也宣佈，即日起至6月底每週將各送50杯飲料予台中榮總、台中中國醫藥學院、衛福部挺醫護。

萬波：人氣金桔系列買大送小（截至6/13）

圖／萬波島嶼紅茶提供

萬波島嶼紅茶推出「超桔」優惠，即日起至6/13凡致電門市或透過Uber Eats，點購暢銷沁涼款「鳴光蜜金桔」或不含咖啡因的「蜜桔檸檬」，即享同品項「買大送小」，在家想要一人獨享也適宜。

珍煮丹：買茶加贈外送員一杯（截至6/8）

圖／珍煮丹提供

珍煮丹早前發起「防疫英雄感恩回饋活動」，醫護人員或外送人員前憑可識別身份證件或制服，至門市外帶即享全品項「每杯現折10元」優惠。而為體恤疫情期間更加辛勞的外送員，珍煮丹也攜手外送平台Uber Eats推出買一送一，凡點購「碧玉茉莉」即可選擇贈送一杯給外送員，兩項活動皆截至6/8。

COMEBUY：買冰茶送樂事（截至6/15）

圖／COMEBUY提供

COMEBUY早前攜手「樂事」洋芋片推出限定活動，即日起至6/15為止，只要到全台COMEBUY門市購買任兩杯大杯「蘋果冰茶」或「鳳梨冰茶」，即可獲得「樂事」韓式辣醬炸雞口味洋芋片乙包，居家吃薯片配不膩口好茶超過癮，限量24000包，送完為止。

摩斯漢堡ｘ微熱山丘：蒟蒻禮盒買一送一（截至6/30）

圖／摩斯漢堡提供

連鎖速食品牌「摩斯漢堡」首度攜手伴手禮名店「微熱山丘」打造兩款新飲品「鳳梨蒟蒻冰茶」、「鳳梨氣泡飲」，除了6/14前享LINE好友限定「2杯100元」特價、現省40元，6/30前也有「經典蒟蒻禮盒」買一送一，原價1200元只要600元。

｜咖啡｜

星巴克：3大外送買一送一（截至6/8）

圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

星巴克配合疫情特別將買一送一轉為外送版，聯合3大外送平台推「好友分享優惠」，6/8前凡於外送平台Uber Eats或foodpanda點購兩杯大杯冰熱、風味一致的美式咖啡，全日皆享買一送一。活動期間外送平台foodomo也有「防疫有禮好友分享」，透過平台購買同品項、同冷熱的那堤咖啡、焦糖瑪奇朵咖啡，同享一杯價喝兩杯。

另外，康是美金卡會員6/30前凡於康是美門市消費，金額不限即可獲得一張星巴克「大杯(含)以上美式咖啡、巧克力可可碎片星冰樂好友分享優惠」優惠券，截至7/14前可外帶兌換。

85度C買三送三（6/21至6/25）

圖／85度C臉書專頁

連鎖品牌「85度C」APP跨店寄杯服務即日起上線，跨店領取、線上支付及轉贈功能應有盡有。官方特別推出限時5日的「買三送三」優惠，6/21至6/25透過85Cafe APP選購中杯美式或拿鐵，即享同品項大小「買三送三」，半價一次入手六杯，每天限量1000組。而8/31前另有長期的中大杯咖啡買十送三，綁定指定信用卡還會加碼贈小杯美式咖啡兌換券。

奎克咖啡：咖啡買一送二（截至6/14）

圖／奎克咖啡提供

以手沖咖啡虜獲咖啡控芳心的「奎克咖啡」推出超狂新活動，即日起至6/14，凡於每日14:00至17:00至門市外帶「美式咖啡或中杯拿鐵」，即享品項、冷熱一致的飲品買一送一，還會加贈冰滴拿鐵券一張，等於買一送二，絕對是提神必備。若無法於下午到訪，6/14前也有不限時段的外帶咖啡買一送一，優惠無法併用。

延伸閱讀：

．21風味館「烤雞腿餐買一送一」外送專屬！現省近百元吃烤雞＋外帶優惠必收

．超狂「3公升奶茶飲水機」還有補充包！3大巨無霸珍奶回顧，防疫在家喝到飽