超狂「3公升奶茶飲水機」還有補充包！3大巨無霸珍奶回顧，防疫在家喝到飽

發跡自台灣的珍珠奶茶除了是國民手搖，至今已是遍佈世界的人氣飲品。而在全台疫情三級警戒的當下，民眾應避免不必要的移動，此時除了外帶外送，國外就有品牌因應疫情打造「3公升奶茶飲水機」，還能購入補充包，讓粉絲直接在家喝到飽，今天跟大家盤點回顧3大巨無霸奶茶，防疫期間替各位遠端實現奶茶控的夢想。

泰國「3公升奶茶飲水機」

圖／店家IG@atmteabar

泰國新興品牌「ATM TEA BAR」為IG近年超火紅打卡主角，除了店面還原ATM提款機、不斷研發創意高顏值新品，去年也在疫情期間首度打造可容納3公升飲料的「奶茶飲水機」，讓大家體驗「ATM AT HOME」，在家安心開喝到過癮。原瓶身除了能循環利用，品牌更巧妙推出「奶茶補充包」，喝完還能繼續喝，添加珍珠就是一杯居家款珍奶無誤。「3公升奶茶飲水機」超適合無法出門又難以戒斷飲料的手搖控，大家趕快敲碗台灣哪天也能推出同款吧！

馬來西亞「5公升珍珠奶茶」

圖／鹿角巷The Alley Malaysia臉書專頁

除了奶茶飲水機，其實早在2019年馬來西亞的鹿角巷就曾推出巨無霸「5公升珍珠奶茶」，可謂珍奶界首屈一指的最狂品項，曝光後也掀起話題熱度。5公升珍奶一人獨享可以喝超久，全家一起分更幸福，簡直是防疫必備。

全台首創家庭號「5公升珍奶」

圖／珍一波總部臉書專頁

不只國外，本地品牌「珍一波」當時也及時跟上了這波熱潮，獨家開賣全台唯一巨無霸珍奶，家庭號「5公升珍珠厚奶茶」每桶售價500元，帶回家實在太療癒啦！可惜台灣目前再也沒有相關品項登場，有興趣的珍奶控快到自己的愛店許願吧！

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